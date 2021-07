Tóquio 2020. As estrelas olímpicas que se seguem

Sem Usain Bolt ou Michael Phelps, quem vai brilhar no Japão? Além da já famosa ginasta Simone Biles, realce para duas figuras da natação e do atletismo. E para um saltador especial.

Katie Ledecky

Natação, 24 anos

Se ganhar as seis medalhas que vai disputar em Tóquio, a norte-americana iguala as 12 em Jogos Olímpicos de Jenny Thompson (já tem o recorde em Mundiais, com 18 medalhas, 15 de ouro). Ledecky começou a nadar por influência da irmã mais velha e da mãe, que tinha competido pela Universidade do Novo México, e logo aos 15 anos surpreendeu em Londres 2012, obtendo o ouro nos 800 metros (desde aí, nunca mais foi derrotada). Já bateu recordes mundiais por 14 vezes: retirou 22 segundos ao dos 1.500 m livres e 10 ao dos 800 m.





Teddy Riner

Judo, 32 anos