Tóquio2020: Quinto lugar de Yolanda no surf e história na natação feminina lusa

O quinto lugar de Yolanda Sequeira no surf e o oitavo na final por equipas de ensino, em desporto equestre, destacaram-se hoje na jornada portuguesa nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, na qual Ana Catarina Monteiro fez história na natação.







JOSÉ COELHO/LUSA

Nos 200 metros mariposa, a vila-condense, de 27 anos, conseguiu o 14.º tempo, com 2.11,45 minutos, que lhe permitiu entrar na meia-final, a primeira vez que uma mulher portuguesa o consegue na natação em Jogos Olímpicos, mas o feito já se 'adivinhava', pois passavam todas as 16 nadadoras, uma vez que 'estrela' húngara Katinka Hosszu não alinhou como previsto.José Paulo Lopes foi 23.º nos 800 metros livres, falhando o acesso à final, com um resultado que admitiu ser "muito aquém" do esperado.A algarvia Yolanda Sequeira surpreendeu ao chegar aos quartos de final da prova de surf, mas o seu sonho de uma medalha ruiu ante a sul-africana Bianca Buitendag, na praia de Tsurigasaki, em Chiba.A atleta, de 23 anos, ficou em quinto lugar, ao somar 5,46 pontos (3,93 e 1,53), no primeiro 'heat' da eliminatória, que se revelaram insuficientes face aos 9,5 (6 e 3,5) da sul-africana, que conseguiu surfar duas ondas razoáveis, ao contrário da lusa, que apenas apanhou uma.Na estreia do surf em Jogos Olímpicos, Teresa Bonvalot tinha-se ficado pela nona posição, enquanto Frederico Morais foi baixa de última hora por ter ficado infetado com o novo coronavírus.No ensino, a seleção portuguesa acabou no oitavo lugar, entre oito finalistas, o Grand Prix Special de Tóquio2020, que a Alemanha venceu, confirmando ainda assim um diploma para Maria Caetano, Rodrigo Torres, que quarta-feira 'ataca' a final individual, e João Miguel Torrão.Portugal regressou hoje a uma final olímpica de equipas em ensino, após Pequim2008, com Daniel Pinto, Carlos Pinto e Miguel Ralão Duarte, e muito depois do bronze de Londres1948, por Francisco Valadas Jr., Fernando Paes e Luís Mena.Portugal ficou sem representantes no ténis de mesa, depois de Marcos Freitas e Fu Yu terem 'caído', respetivamente, frente aos primeiro e segundo jogadores do 'ranking' mundial, ambos por 4-1.No Ginásio Metropolitano de Tóquio, um mês após ser bronze nos Europeus, Marcos Freitas, 24.º jogador do mundo e que tinha sido quinto no Rio2016, cedeu ante o chinês Fan Zhedong, pelos parciais de 6-11, 6-11, 2-11, 11-4 e 3-11, em 38 minutos, acabando em nono.Fu Yu, 32.ª do torneio, tinha missão igualmente quase impossível frente à japonesa Mima Ito, com menos de metade da sua idade (42 e 20 anos), e que já tinha sido ouro em pares mistos, impondo-se por 11-9, 5-11, 11-5, 11-4 e 11-5, com a portuguesa a concluir na 17.ª posição, melhorando o 33.º do Rio2016.Tiago Apolónia e Shao Jieni tinham caído na segunda ronda, sendo que aos homens resta a competição por equipas, na qual se junta João Monteiro.No triatlo, Melanie Santos conseguiu o melhor resultado da modalidade para Portugal nesta edição, sendo 22.ª, depois dos experientes João Silva e João Pereira terem sido 23.º e 27.º, respetivamente, na prova masculina.Na Odaiba Marine Park, a estreante em Jogos Olímpicos cumpriu os 1.500 metros a nadar, 40 quilómetros a pedalar e 20 a correr, a 06.30 minutos da vencedora, Flora Duffy, que venceu a prova em 01:55.36 horas, no que foi o primeiro título olímpico de Bermudas.No judo, Anri Egutidze ficou-se pelo primeiro combate na categoria de -81 kg, com uma derrota na segunda ronda, ante o austríaco Shamil Borchashvili, sendo o terceiro português a 'cair' no prolongamento de um combate, depois de Joana Ramos e Telma Monteiro.Medalha de bronze nos Mundiais de junho, Egutidze, 19.º do ranking mundial, começou nos 16 avos de final, nos quais perderia por 'waza-ari' frente ao 22.º da mesma classificação, que nunca tinha defrontado.No 'cross country', a jovem ciclista Raquel Queirós, de 21 anos, foi 27.ª, a 12 minutos certos da vencedora, a suíça Jolanda Neff (01:15.46) que teve mais duas compatriotas no pódio.Na vela, Carolina João conseguiu o seu melhor desempenho nas águas de Enoshima, um 13.º lugar, ao qual juntou um 36.º, na quinta e sexta regatas da classe Laser Radial, 'galgando' duas posições na geral, para 34.ª.A classe 49er principiou hoje, com Jorge Lima e José Costa a debaterem-se com mau tempo, provado pelo tufão Nepartak, que obrigou ao adiamento de duas regatas, sendo que, na única disputada, a dupla portuguesa foi 11.ª entre as 19 tripulações em prova.