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Desporto

Seleção Nacional já trabalha: só os campeões europeus do PSG não treinaram no arranque da operação Mundial'2026

Now 18:22
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Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos ainda gozam alguns dias de folga

Só os campeões europeus Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos não marcaram no primeiro treino de preparação para o Mundial da Seleção Nacional, esta segunda-feira na Cidade do Futebol.

O quarteto, que conquistou a Liga dos Campeões pelo PSG no passado sábado frente ao Arsenal, está a gozar alguns dias de folga antes de se juntar ao grupo orientado por Roberto Martínez.

O treino contou com a presença de Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, bem como de outros membros da direção como Toni, João Vieira Pinto ou Domingos Paciência.

Recorde-se que este estágio apenas começa oficialmente na quarta-feira: hoje e amanhã, após as sessões de treino, os jogadores não pernoitam e regressam a casa.

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