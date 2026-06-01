Antigo futebolista Kevin Keegan revela ter cancro em estádio quatro

Em fevereiro, a família já tinha tornado público que Kevin Keegan, de 75 anos, e um dos nomes mais carismáticos da história do Liverpool, que representou entre 1971 e 1977, padecia da doença.

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O antigo futebolista e treinador britânico Kevin Keegan, campeão da Europa em 1997 e vencedor da Bola de Ouro em 1978 e 1979, revelou esta segunda-feira ter um cancro em estádio quatro, sem especificar qual.



Kevin Keegan admitiu que está doente AP

"Tive um acidente automóvel e, por causa disso, tive de ser submetido a uma operação. Enquanto ma realizavam, descobriram que tinha cancro. Contactei um médico de primeiro nível para lutar contra o que tenho, que é cancro em fase quatro. Ele disse-me que, com este novo tratamento, tinha uma grande taxa de sucesso. Perguntei-lhe qual era e respondeu-me 33%, pensei que seria de 80-90%", expressou Keegan, em Newcastle.

Em fevereiro, a família já tinha tornado público que Kevin Keegan, de 75 anos, e um dos nomes mais carismáticos da história do Liverpool, que representou entre 1971 e 1977, padecia da doença, igualmente sem dar mais detalhes.

O campeão da Europa pelos 'reds' em 1977, com os quais disputou mais de 300 jogos e venceu o campeonato em três ocasiões (1973, 1976 e 1977), além da Taça dos Campeões europeus em 1977 e Taça UEFA em 1973 e 1976, mudou-se depois para os alemães do Hamburgo, pelos quais conquistou as suas duas Bolas de Ouro, tendo sido campeão germânico em 1979 e perdido a 'champions' de 1980 frente ao Nottingham Forest.

Pela seleção de Inglaterra marcou 21 golos em 63 jogos, participando no Mundial de 1982, em Espanha, no qual a Inglaterra foi afastada na segunda fase.

Enquanto treinava o Fulham, Keegan chegou a acumular com a seleção de Inglaterra, mas não foi bem-sucedido no Euro2000, não tendo superado a fase de grupos.

O Newcastle, um dos clubes em que teve maior influência, como jogador e treinador, deixou nas redes sociais uma mensagem de apoio a Keegan.

"Kevin Keegan ocupa um lugar único na história da entidade. A sua paixão, liderança e ligação ao clube e à cidade proporcionaram alguns dos momentos mais memoráveis. Serás sempre bem-vindo e esperamos ver-te de volta em breve", expressou.