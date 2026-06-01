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Antigo futebolista Kevin Keegan revela ter cancro em estádio quatro

Lusa 15:01
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Em fevereiro, a família já tinha tornado público que Kevin Keegan, de 75 anos, e um dos nomes mais carismáticos da história do Liverpool, que representou entre 1971 e 1977, padecia da doença.

O antigo futebolista e treinador britânico Kevin Keegan, campeão da Europa em 1997 e vencedor da Bola de Ouro em 1978 e 1979, revelou esta segunda-feira ter um cancro em estádio quatro, sem especificar qual.

Kevin Keegan admitiu que está doente
Kevin Keegan admitiu que está doente AP

"Tive um acidente automóvel e, por causa disso, tive de ser submetido a uma operação. Enquanto ma realizavam, descobriram que tinha cancro. Contactei um médico de primeiro nível para lutar contra o que tenho, que é cancro em fase quatro. Ele disse-me que, com este novo tratamento, tinha uma grande taxa de sucesso. Perguntei-lhe qual era e respondeu-me 33%, pensei que seria de 80-90%", expressou Keegan, em Newcastle.

Em fevereiro, a família já tinha tornado público que Kevin Keegan, de 75 anos, e um dos nomes mais carismáticos da história do Liverpool, que representou entre 1971 e 1977, padecia da doença, igualmente sem dar mais detalhes.

O campeão da Europa pelos 'reds' em 1977, com os quais disputou mais de 300 jogos e venceu o campeonato em três ocasiões (1973, 1976 e 1977), além da Taça dos Campeões europeus em 1977 e Taça UEFA em 1973 e 1976, mudou-se depois para os alemães do Hamburgo, pelos quais conquistou as suas duas Bolas de Ouro, tendo sido campeão germânico em 1979 e perdido a 'champions' de 1980 frente ao Nottingham Forest.

Pela seleção de Inglaterra marcou 21 golos em 63 jogos, participando no Mundial de 1982, em Espanha, no qual a Inglaterra foi afastada na segunda fase.

Enquanto treinava o Fulham, Keegan chegou a acumular com a seleção de Inglaterra, mas não foi bem-sucedido no Euro2000, não tendo superado a fase de grupos.

O Newcastle, um dos clubes em que teve maior influência, como jogador e treinador, deixou nas redes sociais uma mensagem de apoio a Keegan.

"Kevin Keegan ocupa um lugar único na história da entidade. A sua paixão, liderança e ligação ao clube e à cidade proporcionaram alguns dos momentos mais memoráveis. Serás sempre bem-vindo e esperamos ver-te de volta em breve", expressou.

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