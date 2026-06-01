Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
01 de junho de 2026 às 15:20

Caça aos cromos do Mundial mobiliza milhares de pessoas no maior encontro de troca no Chile

Caça aos cromos do Mundial mobiliza milhares de pessoas no maior encontro de troca no Chile

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30