Serena Williams vai regressar ao ténis profissional para jogar pares em Queen's

Afastada dos courts desde 2022, a tenista de 44 anos vai competir em pares no Torneio de Queens, já na próxima semana.

Edição de 26 de maio a 1 de junho

Serena Williams, a melhor tenista deste século, vai regressar aos courts aos 44 anos, para disputar o quadro de pares no torneio de Queen's, quase quatro anos após ter-se retirado, anunciou a WTA esta segunda-feira.



Williams vai participar no torneio de Queens DR

"Aos 44 anos, Williams vai regressar ao ténis profissional na próxima semana, no torneio de Queen's, no qual vai competir em pares", lê-se em comunicado da WTA.

A norte-americana afastou-se do ténis após o Open dos Estados Unidos de 2022, encerrando a sua carreira como a jogadora mais titulada em torneios do Grand Slam na Era Open, com 23 cetros.

"Williams é, consensualmente, a melhor tenista da sua geração. [...] Alguns historiadores do ténis iriam mais longe e chamar-lhe-iam a melhor jogadora que esta modalidade viu", enaltece o organismo que tutela o ténis feminino.

Há vários dias que os rumores do regresso da terceira tenista que mais semanas passou como número um mundial (319) circulavam no meio, adensando-se nas últimas horas com partilhas nas redes sociais por parte da norte-americana, mas também da WTA.

Serena Williams encerrou a sua carreira profissional com 73 títulos de singulares, 23 de pares e dois de pares mistos.

Ao lado da irmã Venus conquistou 14 títulos de pares em 'majors', sendo a única tenista a ter completado o 'Golden Grand Slam' em singulares -- foi campeã olímpica em Londres2012 - e pares, ao somar três títulos olímpicos em parceria com a outra Williams.