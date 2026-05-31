Mundial2026: África do Sul adia ida para o México face a problema com os vistos

Os vistos de pelo menos 20 pessoas da delegação ainda estavam a ser processados na embaixada dos Estados Unidos em Joanesburgo.

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A seleção de futebol da África do Sul adiou a sua viagem para o México, com vista ao Mundial2026, devido a um problema com os vistos, informou este domingo a Federação sul-africana de futebol (SAFA).



O ministro dos Desportos da África do Sul já exigiu explicações sobre a demora na emissão dos vistos. DR

Os 'bafana bafana' deveriam partir este domingo de Joanesburgo para o México, país onde vão disputar a fase de grupos e para iniciarem a concentração, mas encontrou "dificuldades nos vistos de alguns jogadores e dirigentes", disse a Federação.

Não foram revelados quantos membros da delegação ainda não tinham os vistos de entrada, quando o Mundial, coorganizado por México, Estados Unidos e Canadá tem início em 11 de junho, com os sul-africanos a disputarem o jogo inaugural.

De acordo com a televisão pública da África do Sul, pelo menos os vistos de 20 pessoas da delegação ainda estavam a ser processados na embaixada dos Estados Unidos em Joanesburgo.

O ministro dos Desportos da África do Sul, Gaston McKenzie, já exigiu explicações e prometeu tomar medidas contra os responsáveis por aquilo a que designou de "caos".

A África do Sul integra o Grupo A do Mundial, defrontando o anfitrião México no jogo inaugural (11 de junho), seguindo-se a República Checa (18 de junho) e a Coreia do Sul (24 de junho).

No Mundial2026, Portugal integra o Grupo K, com Colômbia, República Democrática do Congo e Uzbequistão.