Seis portugueses nos finalistas dos Globe Soccer Awards

Record 11:39
Prémios serão entregues no próximo dia 28 de dezembro.

De nove nomeados para seis finalistas. Este é o número de portugueses na lista final da corrida aos Globe Soccer Awards conhecida hoje, prémios que serão entregues no próximo dia 28, numa cerimónia marcada para o hotel Atlantis The Royal, no Dubai.

Vitinha está na corrida pelo prémio de Melhor Jogador e de Melhor Médio, categoria para a qual João Neves também está nomeado. O ex-Benfica está igualmente candidato na categoria de Jogador Emergente. Já Cristiano Ronaldo (acionista da Medialivre, dona da SÁBADO, Correio de Manhã e outros) chega aos finalistas na categoria de Melhor Jogador do Médio Oriente. Jorge Mendes, na categoria de Melhor Agente, e Deco e Luís Campos (Melhor Diretor Desportivo) fecham o lote de nomeados portugueses.

Da para a de finalistas 'caíram' três nomes: Nuno Mendes (Melhor Avançado) e Mora (Melhor Médio), a par do Sporting que corria na categoria de Melhor Clube.

Prémio Melhor Jogador

Ousmane Dembélé (PSG)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Vitinha (PSG)

Lamine Yamal (Barcelona)

Prémio Melhor Jogadora

Aitana Bonmatí (Barcelona)

Mariona Caldentey (Arsenal)

Melchie Dumornay (Lyon)

Alexia Putellas (Barcelona)

Alessia Russo (Inglaterra)

Prémio Melhor Clube (masculino)

Barcelona (Espanha)

Chelsea (Inglaterra)

Flamengo (Brasil)

Liverpool (Inglaterra)

PSG (França)

Prémio Melhor Clube (feminino)

Arsenal (Inglaterra)

Barcelona (Espanha)

Chelsea (Inglaterra)

Juventus (Itália)

Prémio Melhor Treinador

Xabi Alonso

Mikel Arteta

Luis Enrique

Hansi Flick

Enzo Maresca

Prémio Melhor Médio

Jude Bellingham (Real Madrid)

João Neves (PSG)

Cole Palmer (Chelsea)

Pedri (Barcelona)

Vitinha (PSG)

Prémio Melhor Avançado

Ousmane Dembélé (PSG)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Lamine Yamal (Barcelona)

Prémio Jogador Emergente

Pau Cubarsí (Barcelona)

Désire Doué (PSG)

Arda Güler (Real Madrid)

João Neves (PSG)

Kenan Yildiz (Juventus)

Prémio Melhor Agente

Ali Barat (Irão)

Jorge Mendes (Portugal)

Federico Pastorello (Itália)

Fali Ramadani (Alemanha)

Frank Trimboli (Austrália)

Prémio Melhor Diretor Desportivo

Luís Campos (Portugal)

Deco (Portugal)

Michael Edwards/Richard Hughes (Escócia/Inglaterra)

Giovanni Manna (Itália)

Paul Winstanley/Laurence Stewart (Inglaterra)

Prémio Melhor Jogador do Médio Oriente

Salem Al-Dawsari (Arábia Saudita)

Karim Benzema (França)

Riyad Mahrez (Argélia)

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Seis portugueses nos finalistas dos Globe Soccer Awards