Salvio procurado pela polícia: Magali Aravena acusa jogador de a ter atropelado

Salvio, ex-jogador do Benfica, está a ser procurado pela polícia depois de um incidente com a ex-mulher, Magali Aravena, avança o Olé.





Magali Aravena terá encontrado Salvio com outra mulher no carro, na zona de Puerto Madero (Buenos Aires) e na sequência disso assegura que o jogador a atropelou.Fontes policiais confirmam a ocorrência na última madrugada e dizem que ainda não foi possível localizar o futebolista. A modelo ficou ferida e foi transportada para o hospital.As 8 horas locais, a polícia ainda não tinha localizado o paradeiro de Salvio, acusado formalmente por "lesões em contexto de violência doméstica".A 17 de dezembro de 2020, Magali Aravena anunciou a separação de Salvio mas o casal reconciliou-se pouco tempo depois. No último Natal partilharam nas redes sociais fotos em família mas estariam já a passar por nova uma crise na relação. O jornal argentino refere que os dois estavam separados.Salvio e Magali Aravena têm dois filhos.