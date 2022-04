Advogado garante que Salvio vai apresentar-se às autoridades e provar inocência

O advogado de Eduardo Salvio assegurou hoje que o antigo futebolista do Benfica vai apresentar-se às autoridades, após ter, alegadamente, atropelado a ex-mulher na noite de quarta-feira, indicando ter em mão provas que ilibam o internacional argentino.







Filipe Farinha

"Reconstruímos o caso e Salvio vai agora comparecer no Ministério Público. Vai esclarecer tudo e levar as provas. Ele tem uma testemunha e várias evidências que provam a sua inocência. Ele tem muitas provas e o que aconteceu vai ficar claro. Não é culpado de nada", esclareceu o advogado Mariano Cúneo Libarona, em declarações ao TyC Sports.De acordo com alguns órgãos de comunicação argentinos, Magali Aravena, ex-mulher do jogador do Boca Juniors, apresentou uma queixa às autoridades, denunciando ter sido atropelada por Salvio, após uma discussão em Puerto Madero, Buenos Aires.O advogado do antigo extremo das 'águias', de 31 anos, que vestiu a camisola 'encarnada' durante oito temporadas, refere que "outras pessoas sabem de tudo desde o início da advertência até às atitudes e intimidações" por parte de Magali Aravena."Vai [apresentar-se] não só com os vídeos que lhe dão razão, mas com uma riqueza de provas de testemunhas, que permitirão ao Ministério Público esclarecer a situação. Ele queria chegar cedo, mas eu estava de férias e não consegui encontrá-lo. Desde as 06:00 que eu já tinha a intenção de esclarecer tudo", reforçou.