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Rui Pinto reage à absolvição no caso 'Football Leaks': "Uma luz interestelar num panorama sombrio"

Record 16:23
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Hacker afirma que foi "finalmente feita justiça".

Rui Pinto foi esta quarta-feira de que estava acusado no processo no caso 'Football Leaks'. Em causa estava o acesso ilegítimo a emails do Benfica, entidades do próprio estado português e empresas internacionais. O hacker português recorreu às redes sociais para reagir à decisão, celebrando a vitória obtida no tribunal. 

Rui Pinto, Football Leaks, julgamento
Rui Pinto, Football Leaks, julgamento

"Foi uma vitória da resiliência, do foco e da claridade. Foi uma luz interestelar num panorama sombrio. Depois de sete anos em que fui vítima da arbitrariedade de uma facção do Ministério Público e de um animus puniendi exacerbado, posso hoje encher os pulmões e exclamar bem alto: foi finalmente feita Justiça! Aproveito esta ocasião para dirigir um forte abraço à minha incansável equipa de advogados e a todos aqueles que, durante esta longa odisseia, estiveram ao meu lado! Amanhã será outro dia, e a luta certamente continuará!", escreveu Rui Pinto, na sua conta no X.

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