Rui Pinto absolvido de 241 crimes no caso Football Leaks

Rui Pinto respondia por mais de 200 crimes, entre os quais acesso ilegítimo qualificado, crimes de violação de correspondência agravados e crimes de dano informático.

O hacker Rui Pinto foi absolvido esta quarta-feira dos 241 crimes de que estava acusado no processo Football Leaks, depois de o tribunal ter considerado a acusação inválida. Em causa está o acesso ilegítimo a emails do Benfica, entidades do próprio Estado português e empresas internacionais. A leitura do acórdão do segundo processo no caso Football Leaks decorreu no Centro Criminal de Lisboa.



Rui Pinto DR

Rui Pinto respondia por 241 crimes, entre os quais acesso ilegítimo qualificado, crimes de violação de correspondência agravados e crimes de dano informático.

Em setembro de 2025 a defesa de Rui Pinto alegou que o pirata informático estaria a responder por crimes pelos quais já foi julgado e criticou a "ficção dramática" do Benfica. "A acusação deduzida pelo Ministério Público [MP] reporta-se ao período temporal de 2016 a 2019. No primeiro julgamento, estava em causa o período temporal de 2015 e 2019. Estão em causa o mesmo tipo de crimes e o mesmo pedaço de vida do arguido. A acusação incide sobre o mesmo segmento de vida de Rui Pinto, que viveu e atuou num contexto já analisado de forma exaustiva no processo anterior", começou por realçar a advogada Luísa Teixeira da Mota.

Rui Pinto foi condenado no caso "Football Leaks", em setembro de 2023, pelo Juízo Central Criminal de Lisboa, a quatro anos de prisão com pena suspensa por crimes de extorsão na forma tentada, violação de correspondência agravada e acesso ilegítimo. Em novembro de 2023, foi também condenado a seis meses de prisão em França, também com pena suspensa, por aceder ilegalmente a emails do Paris Saint-Germain.