Rui Pinto impedido de entrar no Japão por condenação no Football Leaks

"Lamento que nem a Embaixada do Japão em Lisboa, nem os Serviços de Imigração de Tóquio me tenham esclarecido atempadamente sobre a existência de entraves à minha entrada", lamentou.

Condenado a quatro anos de prisão com pena suspensa na sequência do processo 'Football Leaks', o hacker português Rui Pinto lamentou esta madrugada o facto de ter sido impedido de dar entrada em território japonês numa viagem a Tóquio.



Rui Pinto

"Aterrei hoje em Tóquio e não me foi permitida a entrada em território japonês, pelo facto de um ter sido condenado em Portugal no processo 'Football Leaks', a uma pena de prisão superior a um ano, ainda que suspensa. Lamento que nem a Embaixada do Japão em Lisboa, nem os Serviços de Imigração de Tóquio me tenham esclarecido atempadamente sobre a existência de entraves à minha entrada no Japão, apesar de eu os ter contactado previamente. Tal teria evitado esta inútil viagem e o desconforto de toda esta situação!", escreveu, em publicação no X/Twitter.