Football Leaks: Revelações de Rui Pinto tramam FC Porto

Hacker entregou às autoridades documentação que indicia que muitos negócios entre o Portimonense e o Futebol Clube do Porto mais não foram do que financiamentos encapotados de Theodoro Fonseca, acionista dos algarvios, à SAD azul e branca.

Os elementos recolhidos por Rui Pinto - e divulgados no Futebol Leaks -, a par dos inúmeros dados de que dispunha nos discos rígidos apreendidos pela Polícia Judiciária na Hungria, levam a consolidar as suspeitas das autoridades de que terão sido cometidos crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais nos negócios que envolveram o Portimonense e o Futebol Clube do Porto.







Theodoro Fonseca e Pinto da Costa