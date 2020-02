Os recordes que Ronaldo pode bater até ao fim da carreira

A 5 de fevereiro de 1985, o quarto filho de uma família pobre da Madeira nasceu no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. Agora, 35 anos depois, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro é, sem contestação, um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, acumulando ao longo da carreira uma interminável lista de recordes. Mas faltam ainda alguns por conquistar.

Para começar 2020 em grande, CR7 fez o melhor mês de janeiro da sua carreira: foram oito golos em cinco jogos, uma média de 1,6 por jogo. No primeiro jogo de janeiro, frente à Fiorentina no passado domingo, mais dois tentos. Ronaldo tem contrato com a Juventus até 2022 mas os responsáveis da vecchia signora já anunciaram intenções de prolongar o vínculo, o que nos deixa a pensar: Que recordes poderão ser batidos por Ronaldo no futuro?

Primeiro a vencer dois campeonatos em Inglaterra, Espanha e Itália

No ano passado, o avançado português tornou-se o primeiro a vencer as ligas inglesa, espanhola e italiana – três das principais competições de clubes no futebol. Este ano, pode duplicar o feito, tornando-se no primeiro a conquistar o "bis" em Premier League, La Liga e Serie A.

Os primeiros campeonatos foram conquistados pelo Manchester United, em 2006/07, 2007/08 e 2008/09. Após ingressar no Real Madrid em 2009, Ronaldo venceu a liga espanhola nas épocas de 2011/12 e 2016/17 e completou o triplete na época de estreia pela Juventus, em 2018/2019. Esta época está a caminho do segundo campeonato, com o emblema a liderar a Serie A à 22ª jornada, com 54 pontos – mais quatro que o segundo classificado, o Inter de Milão.

Primeiro a ser o melhor marcador em Inglaterra, Espanha e Itália

A juntar ao "bis" de campeonatos, Ronaldo pode ainda ser o melhor artilheiro em três das melhores ligas do mundo. Fê-lo em Inglaterra, quando marcou 31 golos na época de 2007/2008, e em Espanha por três vezes, nas épocas de 2010/11, 2013/14 e 2014/15.

Na época passada, em Itália, ficou a cinco golos do líder dos artilheiros, Fabio Quagliarella, que marcou 26. Na de este ano leva já 19 golos no campeonato, quase tantos como no ano passado. Mas não é líder: Ciro Immobile, da Lazio, tem 25 golos em 21 jogos e é a principal concorrência de CR7.

Mais golos na Serie A e mais golos pela Juventus numa só época

Apesar de Ronaldo ter conquistado o lugar de melhor marcador na história do Real Madrid, com 450 golos entre 2009 e 2018, um lugar na lista da Juventus é um pouco mais difícil. No entanto, há alguns números que estão ao alcance do avançado português.

Um deles, e o mais fácil de alcançar, pode ser o de mais golos pela Juventus numa só época. E é um recorde com quase 90 anos. Com 32 golos em 34 jogos, o italiano Felice Borel é ainda hoje o recordista de golos pela Juventus numa só campanha da Serie A. Neste momento, Ronaldo tem 19 golos em outros tantos encontros e, se continuar neste ritmo e com a pontaria afinada do início do ano, estará no caminho para um novo recorde.

Outro recorde ao alcance do português é o de melhor marcador da Juventus em todas as competições numa só época, marca ainda mais antiga que a de Borel. Quem a tem é o húngaro Ferenc Hirzer, na época de 1925/26, com 35 golos. Ronaldo tem atualmente 22 golos marcados em 27 jogos para todas as competições.

A estes recordes pode somar-se também o de melhor marcador da Serie A numa só época. O recorde pertence ao companheiro de equipa de Ronaldo na Juventus Gonzalo Higuaín, que marcou 36 golos quando estava no Nápoles, na época de 2015/2016.

Os recordes que Ronaldo pode bater no Euro2020: o melhor marcador e o maior número de presenças

O ponto alto deste ano para Ronaldo está, no entanto, entre 12 de junho e 12 de julho. A revalidação do Campeonato Europeu igualaria a proeza da Espanha de Xavi, Iniesta e companhia, que venceu os Euro de 2008 e 2012. Neste último a La Roja eliminou Portugal nas meias-finais nas grandes penalidades.

Se Cristiano Ronaldo marcar presença no Euro 2020, tornar-se-á no primeiro jogador da história a participar em 5 edições do Euro: desde 2004 que não falha qualquer competição europeia internacional.

De resto, o capitão português é já o jogador com maior número de jogos na competição, contando com seis no Euro’2004, três no Euro’2008, cinco no Euro’2012 e sete no Euro’2016 em que Portugal conseguiu a vitória na final frente à França. Neste momento, Ronaldo encontra-se num lote restrito de 15 jogadores com participações em quatro edições, na qual estão incluídos jogadores como Gianluigi Buffon, Peter Schmeichel, Lothar Mattahus, Zlatan Ibrahimovic, Petr Cech ou Bastian Schweinsteiger.

No Campeonato Europeu pode ainda alcançar outro recorde a solo, uma vez que carrega o título de melhor marcador de sempre em Euros com Michel Platini e os 9 golos com que este ajudou a França a vencer o Euro’84 – o único Campeonato Europeu que disputou e no qual marcou o golo que eliminou Portugal nas meias-finais da competição.

O maior goleador de sempre e o maior goleador das seleções

Ronaldo tem também dois dos maiores recordes do futebol na mira. O primeiro, o de melhor marcador em jogos internacionais, está a apenas 10 golos de distância e pode ser batido precisamente no Euro2020. O português tem atualmente 99 golos em 164 jogos com a camisola das "quinas".

O atual detentor é iraniano e está retirado desde 2007. Pela camisola do Irão, que representou desde 1993 até se retirar, marcou 109 jogos num total de 149 jogos. Ali Daei, chamado de "Grande Rei da Pérsia", nunca marcou em Mundiais.

Já Ronaldo, curiosamente, fez a sua estreia a marcar em Campeonatos do Mundo precisamente frente ao Irão, no Mundial de 2006. Esse jogo da fase de grupos que terminou 2-0 para Portugal, a 17 de junho de 2006, fez parte da última competição em que Ali Daei jogou, mas frente à seleção das "quinas" o iraniano não saiu do banco, impossibilitando que se cruzasse com Ronaldo no relvado.

O outro título, o de goleador dos goleadores, está um bocadinho mais longe, mas deverá ser uma questão de tempo até ser ultrapassado. Na lista da Recolha de Estatísticas do Futebol e do Desporto (RSSSF), Ronaldo está em 6.º lugar com 722 golos apontados ao longo da carreira – cerca de 80 atrás do líder, o austro-checoeslovaco Josef Bican.

À sua frente tem apenas cinco grandes goleadores: o alemão Gerd Muller, com 735 golos, o húngaro Ferenc Puskas, com 746, os brasileiros Pelé, com 767, e Romário, com 772, e Bican, com 805 golos. Lionel Messi aparece atrás de Ronaldo, com 692 golos marcados em toda a carreira.

O que falta conquistar a Ronaldo na seleção?

No que resta de 2020, e além do Euro2020, Portugal tem ainda, pelo menos, sete jogos: um amigável frente à Espanha a 5 de junho e seis encontros da fase de grupos da Liga das Nações 2020/2021, título que Portugal defende e do qual vai conhecer adversários através de um sorteio no próximo dia 3 de março. No próximo ano começa a qualificação para o Mundial2021, com o sorteio da fase de grupos a realizar-se a 29 novembro deste ano.

Será só depois desta qualificação que Ronaldo poderá fazer ainda mais história na seleção, podendo tornar-se o mais velho a marcar com a camisola das "quinas" a 11 de dezembro de 2021, ultrapassando Ricardo Carvalho, que marcou o seu último golo pela seleção com 36 anos, 10 meses e 11 dias.

Para se tornar o mais velho a vestir a camisola da seleção, terá de esperar mais uns anos. O recordista é Vítor Damas, com 38 anos, 8 meses e 3 dias – idade que Ronaldo só completará a 8 de outubro de 2023.