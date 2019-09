Cristiano Ronaldo desfaz-se em lágrimas após ver vídeo do pai

Cristiano Ronaldo emocionou-se depois de ter visto um vídeo do pai, José Diniz Aveiro, que nunca tinha visto. O jogador foi entrevistado por Piers Morgan, o apresentador do programa Good Morning Britain, para um documentário.

Dinis Aveiro morreu em 2005 e no vídeo, filmado um ano antes, conta quão orgulhoso está do filho a um canal de televisão norueguês à porta da sua casa, na Madeira.

Cristiano Ronaldo breaks down in tears during interview with Piers Morgan



He’s upset that his father never got to see how great he became.pic.twitter.com/513G5Ooaz8