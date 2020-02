FC Porto e Académico de Viseu empataram a 1-1 em jogo da primeira mão da Taça de Portugal, realizado no Estádio do Fontelo.Os "dragões" adiantaram-se no marcador através de Zé Luís, aos 59 minutos, mas um golo de cabeça de João Mário, aos 71, restabeleceu a igualdade.A eliminatória vai assim decidir-se na segunda mão, a realizar-se no Estádio do Dragão a 12 de fevereiro.