Portugal garantiu este domingo o apuramento para o seu 8.º Campeonato Europeu da história ao vencer o Luxemburgo por 2-0 no último jogo da fase de apuramento para a competição. Com o triunfo, a seleção das "quinas" coloca-se à porta de bater uma mão cheia de recordes e pode ainda fazer história através do seu capitão, Cristiano Ronaldo.

A começar pelo número de participações. Com o apuramento para o Euro2020, Portugal garantiu presença no seu sétimo Campeonato Europeu consecutivo desde 1996, além de cinco mundiais entre 2002 e 2018, e não foram muitas as seleções a atingir este feito europeu.

No mesmo período, apenas Espanha, Itália e República Checa igualam Portugal e apenas França, Alemanha e Rússia superam a seleção portuguesa: franceses marcam presença desde 1992, alemães não falham um Euro desde 1968 e a última vez que russos falharam a competição foi em 1984, ainda como União Soviética.

Com a participação de Portugal, está previsto também outro recorde. Se Cristiano Ronaldo marcar presença e realizar um jogo, tornar-se-á no primeiro jogador da história a participar em 5 edições do Euro: de 2004 a 2020. De resto, o capitão português é já o jogador com maior número de jogos na competição, contando com seis no Euro’2004, três no Euro’2008, cinco no Euro’2012 e sete no Euro’2016 em que Portugal conseguiu a vitória na final frente à França.

Até agora, Ronaldo encontrava-se num lote restrito de 15 jogadores com participações em quatro edições, na qual estavam incluídos jogadores como Gianluigi Buffon, Peter Schmeichel, Lothar Mattahus, Zlatan Ibrahimovic, Petr Cech ou Bastian Schweinsteiger.

A esta lista juntam-se Pepe e João Moutinho se forem convocados por Fernandos Santos para o Euro’2020 - depois de já terem participado em 2008, 2012 e 2016 – e podem mesmo completar com Ronaldo o top 3 de jogadores com mais jogos num Euro se realizarem os três jogos da fase de grupos.

Se revalidar o título de 2016 com uma vitória na final que se realizará no Estádio de Wembley, em Londres, a 12 de julho, Portugal igualará a única seleção que venceu dois Euros consecutivos: a Espanha de Xavi, Iniesta e companhia, que conquistou os Campeonatos Europeus de 2008 e 2012 – o último à custa de Portugal, a quem venceu nos penáltis na meia-final.



Fernando Santos também poderá fazer história ao tornar-se o primeiro treinador a conquistar dois Campeonatos Europeus consecutivos, uma vez que os dois títulos conquistados por Espanha foram ganhos por dois selecionadores diferentes: Luís Aragonés e Vincente del Bosque.

Quanto aos golos de Ronaldo, o capitão português está agora a apenas 10 daquele que se pensava ser o recorde impossível de Ali Daei, o iraniano que é o jogador que marcou mais golos em jogos internacionais. O antigo avançado do Bayern de Munique marcou 109 em 149 jogos, enquanto o português está agora a apenas um da centena de golos pela seleção das "quinas".

O próprio Ali Daei admitiu recentemente, em entrevista à Gazzetta dello Sport, que o seu recorde seria muito provavelmente quebrado. "Gosto muito do Cristiano Ronaldo e da forma como ele joga. Ainda está em grande forma e, por isso, considero-o um dos três melhores de todos os tempos. Deu à seleção portuguesa um contributo maior do que Messi tem dado à Argentina. Acho que, entre os dois, será Cristiano a alcançar o meu recorde" disse o agora treinador, acrescentando que está "muito orgulhoso" do recorde que (ainda) carrega.

No Campeonato Europeu pode ainda alcançar outro recorde a solo, uma vez que Ronaldo carrega o título de melhor marcador de sempre em Euros ao lado de Michel Platini e os 9 golos com que ajudou a França a vencer o Euro’84 – o único Campeonato Europeu que disputou e no qual marcou o golo que eliminou Portugal nas meias-finais.