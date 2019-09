Cristiano Ronaldo mostrou-se feliz pelos quatro golos que ajudaram ao triunfo de Portugal na Lituânia. O capitão da Seleção Nacional falou aos jornalistas na zona mista e admitiu que o apuramento para a fase final do Europeu está mais perto."É um orgulho representar a Seleção. Estamos a passar um bom momento, eu estou a passar por um bom momento. A equipa esteve bem e é desfrutar deste momento, não só por marcar os golos mas pelo nível da equipa nos últimos anos. Estou muito feliz por isso.""O mais difícil foi feito, era ganhar na Sérvia e hoje. Estamos mais perto. Os próximos dois jogos são contra o Luxemburgo em casa e depois Ucrânia. Se ganharmos um acho que é suficiente.""Como digo sempre: não vivo o futebol pensando nos prémios individuais. Obviamente é uma consequência do que ganho coletivamente, mas o importante era ajudar a Seleção. Fiz um golo na Sérvia e quatro hoje e o que mais quero é continuar assim."Com os quatro golos marcados à Lituânia e o tento feito à Sérvia no jogo anterior, Cristiano Ronaldo conta agora com 93 golos com a camisola de Portugal, estando apenas a 16 golos do maior goleador de sempre em jogos internacionais - o iraniano Ali Daei, com 109 golos.