Ronaldo, colombianos e Miami. Adeptos pagam pelo menos 2.100 euros para ver o Portugal-Colômbia

O jogo disputa-se ainda na fase de grupos do Mundial, mas a combinação do apoio fervoroso dos adeptos com o local onde a seleção das quinas e os "cafeteros" irão disputar o encontro está a fazer com que os preços de revenda ultrapassem inclusive os do Super Bowl.

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Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O Mundial de Futebol da FIFA arranca no próximo mês, com os jogos da mais importante competição de seleções nacionais do “desporto rei” a serem disputados, ao longo de cinco semanas, entre território norte-americano, canadiano e mexicano. E dos 104 jogos agendados, nenhum gerou até agora um mercado de revenda de bilhetes tão impressionante como o da fase de grupos entre Portugal e a Colômbia.



Adeptos preparam-se para o jogo de Portugal e Colômbia em Miami Luis Vieira / AP

Marcado para 27 de junho em Miami, no Estado norte-americano da Florida, os bilhetes de revenda mais baratos para o jogo custam, em média, cerca de 2.500 dólares (mais de 2.126 euros ao câmbio atual), de acordo com dados agregados pela TicketData, que acompanha a tendência de preços nos sites de revenda de bilhetes.

Como comparação, o preço médio de revenda fixa-se agora acima do registado para um bilhete de entrada no Super Bowl - final da principal liga de futebol americano, a NFL – do ano passado, que foi de 2.109 dólares, segundo dados citados pelo Wall Street Journal (WSJ).

Nos sites de revenda de bilhetes, os preços para o jogo entre a seleção das quinas e “los cafeteros” variaram ao longo desta semana entre 2.300 dólares e exorbitantes 5,75 milhões de dólares, avançou o WSJ. É, assim, o jogo mais caro da competição que não conta com uma equipa dos três anfitriões do Mundial. E fora isso, fica apenas atrás da final do torneio, onde para se assistir ao jogo os preços de revenda se fixam, no mínimo, em 8.400 dólares por bilhete.

Há vários fatores que estão a ser apontados como justificação para os elevados valores. Por um lado, num Mundial de Futebol em que um recorde de 48 equipas disputam o título, o elevado número de seleções no torneio diluiu a fase de grupos inicial, e o confronto entre estas duas seleções formou uma “tempestade perfeita”. Tanto Portugal como a Colômbia estão no top 15 do “ranking” de seleções da FIFA, tornando este num dos únicos quatro encontros disputados entre duas nações do “top 15” na ronda inicial do campeonato.

Depois, há a localização do jogo: quase 500 mil colombianos vivem na Flórida. E mais: este será o último mundial disputado por Cristiano Ronaldo (o jogador de futebol é acionista da Medialivre, empresa dona do Jornal de Negócios).

Andy Loaiza, que cresceu em Bogotá e que falou com o jornal norte-americano, estava disposto a gastar até 1.500 dólares por bilhete para ver a seleção colombiana jogar contra Portugal perto de onde vive agora, em Port St. Lucie, na Florida. Depois, viu o preço dos bilhetes na plataforma de revenda da FIFA.

“Tenho de admitir, foi o medo de ficar de fora e o calor do momento”, disse ao WSJ. “Simplesmente deixei-me levar”, acrescentou, assumindo que acabou por pagar 8.650 dólares por três bilhetes, ou seja, quase 2.900 dólares cada.