Rui Borges não comenta Zalazar e Palhinha mas diz que mercado vai ditar plantel

O treinador admitiu, por outro lado, que lateral Diogo Travassos, que nas últimas duas épocas esteve emprestado ao Estrela da Amadora e ao Moreirense, respetivamente, vai regressar a Alvalade na próxima época.

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Rui Borges recusou este domingo comentar notícias sobre o interesse do Sporting nos médios Zalazar e Palhinha, mas admitiu, por outro lado, que será "o mercado" a "ditar" o plantel da equipa de futebol na próxima época.

A carregar o vídeo ... Rui Borges: 'Revolução no plantel na próxima época? Será o que o mercado ditar'

"Eu não vou falar dos jogadores de outros clubes, como é lógico. Parece que estamos em junho ou julho e não estamos. Por isso, não faz lógica estar aqui a falar o que seja em relação a qualquer jogador", desabafou o técnico, em Alcochete, questionado sobre o interesse em Zalazar, do Sporting de Braga, que também estará no 'radar' do Benfica.

Apesar disso, as possíveis entradas e saídas de jogadores do plantel dos 'verde e brancos' dominaram a conferência de imprensa de antevisão da visita ao Rio Ave, a contar para a 33.ª jornada da I Liga de futebol.

Mas também sobre Palhinha, jogador formado na Academia 'leonina', que está emprestado pelo Bayern Munique ao Tottenham, Borges recusou comentar o possível regresso e apontou aos objetivos que ainda lhe restam nesta época.

"Eu, pessoalmente, estou muito focado nestes últimos três jogos, porque ainda nos dão muita coisa e não podemos descuidar-nos, porque já nos descuidámos o suficiente", alertou, em alusão ao facto de os 'leões' terem ficado dependentes de um deslize do Benfica para terminarem o campeonato no segundo lugar, que dá acesso, pelo menos, às eliminatórias da Liga dos Campeões.

De resto, "é natural" que o apuramento para a 'Champions' possa "modificar uma coisa ou outra" no planeamento da próxima época, "porque a parte financeira muda", mas, essencialmente, será "o mercado" que "vai ditar muita coisa".

Ainda assim, no que diz respeito a saídas, Borges lembrou que, "tirando o Morita", o Sporting tem "os jogadores todos com contrato" e apontou os possíveis interessados nos seus atletas para as respetivas cláusulas de rescisão.

"Se calhar há um ou outro [que querem sair], mas isso tem a ver com o que vai ditar o mercado. Não vão sair só porque sim. Têm de chegar e dizer que querem pagar, tão simples quanto isso. Todos eles têm cláusulas [de rescisão], por isso, vai ser muito aquilo que o mercado vai ditar", resumiu.

Por outro lado, Borges admitiu que lateral Diogo Travassos, que nas últimas duas épocas esteve emprestado ao Estrela da Amadora e ao Moreirense, respetivamente, vai regressar a Alvalade na próxima época.

A carregar o vídeo ... Rui Borges elogia Travassos: 'Tem feito uma grande época e tudo indica que terá de se apresentar na próxima época'

"Teve duas épocas muito boas na I Liga, o que é muito bem para ele, naquilo que é ganhar consistência. Até porque é um jogador de equipa grande, por isso, tem esse mérito e teve essa capacidade de ganhar esse direito de estar connosco", adiantou Borges.

Em sentido inverso pode estar o futuro de Daniel Bragança, médio que termina contrato com os 'leões' em 2027 e que Borges reconheceu que "é importante no grupo", mas lembrou que há várias partes interessadas no processo da sua eventual renovação.

"Há treinador, há direção, há [vontade do] jogador. Tem vários fatores que, depois, têm de se conjugar todos de alguma forma para existir, ou não, uma renovação de contrato. É um jogador de quem todos gostamos, todos o queremos ter no plantel, é nosso jogador, contamos com ele para a próxima época. Tão simples quanto isso", atirou.

A carregar o vídeo ... Rui Borges e a renovação de Bragança: 'Não passa pelo treinador. Há vários fatores que têm de se conjugar'