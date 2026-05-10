I Liga: AVS despede-se de casa com vitória, FC Porto falha recorde igualado

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O AVS despediu-se este domingo do seu público com um triunfo por 3-1 sobre o já campeão FC Porto, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol.



Jogo FC Porto-AVS MANUEL FERNANDO ARAUJO/LUSA

Um 'bis' de Roni, aos 23 e 58 minutos, e um golo de Aderllan Santos, aos 58, materializaram o triunfo da equipa de Vila das Aves, já despromovida ao segundo escalão, enquanto Deniz Gül, aos 53, marcou o tento de 'honra' dos 'dragões', que assim falharam o 'objetivo' de igualarem o recorde de pontos numa época, já pertença do clube 'azul e branco'.

Apesar da vitória, a equipa avense não sai do último posto, com 20 pontos, o mesmo sucedendo com o FC Porto, que manterá naturalmente o primeiro lugar, com 85.