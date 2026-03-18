Roberto Martínez admite deixar Seleção após o Mundial'2026: "O futuro do selecionador pode esperar"

O futuro de Roberto Martínez ao leme da Seleção Nacional permanece uma incógnita, sendo apenas certo que o contrato do selecionador termina após o Mundial'2026. Numa entrevista conjunta a TSF, Rádio Observador, Antena 1 e Renascença, o técnico espanhol manteve a dúvida no ar, atirando essa decisão para depois do torneio.



Roberto Martínez admite deixar Seleção Nacional após o Mundial'2026 Ricardo Ponte

"O futuro do selecionador não é importante. O importante é o Mundial. O Mundial não pode esperar. O futuro do selecionador pode esperar e pode falar-se disso depois do Mundial. Acho que o que é importante é que a Federação, o presidente e eu estamos alinhados. O foco é o Mundial", começou por dizer, para depois admitir que já teve algumas abordagens: "Quando há bons resultados, que é o nosso caso, porque felizmente a seleção de Portugal ganha muito, então é normal que tenha tido".

Sobre se falou já sobre a sua continuidade com Pedro Proença, o treinador catalão voltou a chutar para canto, mas afirma que não é um tema tabu: "Não é um tema tabu, mas agora estamos alinhados para tentar fazer tudo aquilo que podemos para preparar a nossa seleção para o Mundial. O foco é esse. Estamos na federação todos juntos para o mesmo objetivo, que é lutar da mesma forma para o Mundial".

No entanto, apesar desta indefinição, o selecionador que levou Portugal à conquista da Liga das Nações em 2025 mantém o orgulho intacto. Além disso, lembra que ficar no mesmo cargo durante décadas é algo cada vez mais raro no futebol.

"Tenho um orgulho incrível em ser selecionador de Portugal. Para mim é um orgulho, é um momento muito importante, não só na minha carreira, mas na minha vida, porque a minha família adora viver em Portugal. Mas também tenho experiência no futebol. Os exemplos do Alex Ferguson e do Arsène Wenger, de ficar 20 anos no mesmo clube, já não existem. O importante é que a Seleção está a jogar muito bem.Tivemos bons momentos, tivemos momentos menos bons. Mas acho que a Seleção está a crescer, está a chegar a um momento ótimo para enfrentar o Mundial. Depois o que acontece com o selecionador faz parte do processo. Não é uma coisa que para mim é importante agora", sublinha.