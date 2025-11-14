Rui Moreira diz que escolhas de Martínez "são absurdas" e que Portugal corre o risco de ser "humilhado" no Mundial

Ex-autarca do Porto fez parte da lista de Pedro Proença ao Conselho Superior da FPF e deixa duras críticas após derrota da seleção na Irlanda.

Rui Moreira, antigo presidente da Câmara Municipal do Porto, deixou duras críticas ao selecionador nacional Roberto Martínez e à seleção após a derrota por 2-0 de Portugal frente à República da Irlanda, que impediu a equipa das quinas de carimbar já o passaporte para a fase final do Mundial 2026.



Rui Moreira

"As escolhas do selecionador são absurdas. Ainda vamos a tempo de formar uma equipa? Ou vamos insistir num modelo falido?", questionou numa publicação na sua página no Facebook.

O ex-autarca revela ainda na mesma mensagem que "o problema da seleção portuguesa não é o apuramento para Mundial": "O drama é que, chegados lá, seremos certamente humilhados."

Para Rui Moreira, "é preciso escolher os melhores" e "é necessário um modelo de jogo". "Não pode haver lugares reservados. Com estes jogadores, é difícil fazer pior. Está à vista de todos", concluiu na mensagem.

Estas críticas ganham maior relevo porque Rui Moreira fez parte da lista de Pedro Proença ao Conselho Superior da Federação Portuguesa de Futebol. Roberto Martínez, recorde-se, foi contratado para selecionador nacional ainda no anterior mandato de Fernando Gomes.

Rui Moreira, confesso adepto do FC Porto, nunca se furtou a fazer comentários menos simpáticos nas redes sociais. Em 2023 'pegou-se' com Sérgio Conceição, então treinador dos portistas, chegando a apelidá-lo de "treinador falhado", acrescentado que o técnico não contribuía para o bom nome do clube e que lhe faltava "fair-play".

Sérgio Conceição chegou a responder-lhe publicamente na altura: "Quando vejo um adepto criticar da forma que foi, certamente não gostará desta grandíssima instituição que é o FC Porto."