CAN'2025: Senegal vai recorrer para o Tribunal Arbitral da retirada do título

Federação Senegalesa de Futebol repudia "a decisão injusta, sem precedentes e inacreditável, que desacredita o futebol africano".

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A Federação Senegalesa de Futebol (FSF) comunicou esta quarta-feira que vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), depois de lhe ter sido retirado o título da Taça dos Campeões Africanos (CAN).



Senegal vai recorrer da decisão da CAF AP

Em comunicado, divulgado horas depois de a Confederação Africana (CAF) ter anunciado a sanção, a FSF repudia "a decisão injusta, sem precedentes e inacreditável, que desacredita o futebol africano".

A FSF diz ainda que defenderá os seus direitos e interesses do futebol senegalês e que, por isso, vai iniciar "o mais rapidamente possível" o processo de recurso junto do Tribunal Arbitral do Desporto, em Lausana.

Na terça-feira, a CAF decidiu punir o Senegal, que tinha vencido Marrocos (1-0), face aos incidentes que ocorreram durante a final da competição, em 18 de janeiro, num jogo disputado em Rabat em que os senegaleses chegaram a abandonar o relvado.

Já nos descontos no tempo regulamentar, os jogadores do Senegal saíram para os balneários, em protesto pela marcação de uma grande penalidade a favorecer Marrocos, mas que o marroquino Brahim Díaz acabaria por falhar.

NO prolongamento, foi o Senegal a adiantar-se no marcador, com Pape Gueye marcou o único tento do encontro e a conseguir que os senegaleses Senegal alcançassem algo raro em 35 edições da prova, ao vencer a final frente ao anfitrião.

A CAF puniu agora o Senegal com uma derrota por 3-0, mas já tinha punido o selecionador Pape Thiaw com uma suspensão de cinco jogos e as duas federações com elevadas multas pecuniárias.

Também na terça-feira, no seguimento da retirada do título, o Senegal publicou um vídeo nas suas redes sociais, a ilustrar, com festejos, a conquista da CAN.

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