Roberto Martínez anuncia a 20 de março convocados para jogos com México e EUA

Conferência do selecionador nacional marcada para as 12h30 na Cidade do Futebol

O selecionador português, o espanhol Roberto Martínez, vai anunciar em 20 de março os convocados para os particulares com o México e os Estados Unidos, de preparação para o Mundial2026, anunciou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Roberto Martínez na antevisão ao jogo com a Arménia Lusa/EPA

Numa conferência de imprensa marcada para as 12h30 de 20 de março, na Cidade do Futebol, em Oeiras, Roberto Martínez vai divulgar a lista para os últimos dois particulares antes do estágio final para o Mundial'2026, que se vai disputar nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Portugal defronta o México em 28 de março, no Estádio Azteca, na Cidade do México, a partir das 19h00 locais (01h00 de dia 29 em Lisboa), jogando três dias depois em Atlanta, num encontro que tem o pontapé de saída marcado para as 19h07 locais (00h07 do dia seguinte em Lisboa)

No Mundial'2026, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão e a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrático do Congo, Jaimaica e Nova Caledónia.

