Roberto Martínez é um "homem de fé" e acredita na "energia" de Diogo Jota

O selecionador Roberto Martínez acredita que há uma "energia" de Diogo Jota dentro da seleção portuguesa a caminho do Mundial'2026 e assume-se como um "homem de fé" após a morte do antigo avançado.



Roberto Martínez conversa com Diogo Jota durante jogo de futebol

Em entrevista à agência Lusa, o técnico espanhol confessou que, quando recebeu a notícia que Diogo Jota, aos 28 anos, tinha perdido a vida num acidente de viação, foi muito difícil acreditar que tal realmente tinha acontecido.

"Eu estava no Mundial de clubes, acho que eram quatro da manhã quando soube e foi um momento trágico. Só quis encontrar um momento de silêncio para poder pensar, porque era muito difícil acreditar que aquilo era verdadeiro. Foi um choque", recordou Martínez, visivelmente emocionado.

Em 3 de julho de 2025, Diogo Jota e seu irmão André Silva perderam a vida num acidente de viação, em Espanha, quando o avançado viajava para se juntar ao Liverpool, clube que representava.

Roberto Martínez, selecionador nacional

O último jogo de Jota com a Seleção Nacional acabou por acontecer um mês antes, em 8 de junho, em Munique, na Alemanha, quando Portugal conquistou a Liga das Nações na final frente à Espanha (2-2, 5-3 nos penáltis). O avançado entrou na partida aos 106 minutos e viveu aqueles que seriam os últimos 14 minutos com a camisola da equipa das quinas.

"A reação a nível mundial daquilo que o Diogo representava foi uma força para nós. Passamos a ser 26 mais um em todos os jogos. Mas, é uma tragédia difícil de explicar", confessou o treinador espanhol.

Em setembro, no primeiro jogo após o desaparecimento de Jota, Portugal foi à Arménia golear por 5-0, no arranque da fase de qualificação para o Mundial'2026, e um dos golos aconteceu precisamente ao minuto 21, número que o avançado usava na seleção, marcado pelo capitão Cristiano Ronaldo.

"Recomeçamos com uma força especial e o nosso caminho ficou muito claro. Eu sou uma pessoa de fé. Acredito na energia e em momentos que não conseguimos explicar", referiu Martínez.

Também no caminho para o próximo Campeonato do Mundo, Portugal recebeu e bateu a Irlanda, em Alvalade, por 1-0, com Ruben Neves, que usou a camisola '21' nessa partida, a marcar o golo do triunfo já nos descontos. Foi o primeiro tento do médio, que era o melhor amigo de Jota, pela seleção nacional em 60 jogos.

"São momentos chave e sinais fortes do Diogo. Nós acreditamos nisso e acreditamos que ele está connosco", concluiu.

Roberto Martínez completou na sexta-feira, dia 9, três anos como selecionador português, período em que conquistou a Liga das Nações, levou Portugal aos quartos de final do Euro2024 e alcançou vários recordes, como 12 triunfos seguidos em jogos oficiais e a primeira qualificação completamente vitoriosa (10 em 10) no caminho para o Europeu da Alemanha.

O técnico espanhol regista ainda 96 golos em 36 jogos, o que dá uma média de 2.66 por partida e a melhor percentagem de vitórias de um selecionador luso (69,4%)

O Mundial'2026 vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México.