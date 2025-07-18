Recordista mundial da maratona suspensa provisoriamente por doping

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A queniana Ruth Chepng'etich, que detém o recorde mundial da maratona desde que se tornou na primeira mulher a correr abaixo das 2:10 horas, foi suspensa provisoriamente por doping, informou esta quinta-feira a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU).



Ruth Chepngetich, recordista mundial da maratona, suspensa por doping após Meia Maratona de Lisboa

Ruth Chepng'etich, de 30 anos, teve um controlo antidoping adverso, que detetou o recurso a um diurético proibido e um agente mascarante, em 14 de março, menos de uma semana depois de ter alinhado na Meia Maratona de Lisboa, tendo "optado por uma suspensão voluntária provisória enquanto decorre a investigação da AIU".

A queniana estabeleceu o recorde do mundo em 13 outubro de 2024, ao correr os 42,195 quilómetros da Maratona de Chicago, nos Estados Unidos, em 02:09.55 horas, retirando 01.58 minutos à anterior melhor marca, fixada em 2:11.53, em 24 de setembro de 2023, na maratona de Berlim, pela etíope Tigist Assefa.

Chepng'etich, vencedora da Maratona de Boston em 2021 e 2022, e segunda em 2023, terminou no segundo lugar a edição de 2025 da Meia Maratona de Lisboa, em 9 de março último, com o tempo de 1:06.20 horas, atrás da etíope Tsigie Gebreselama, que estabeleceu um novo recorde da prova lisboeta (1:04.21).