Recordista mundial da maratona suspensa provisoriamente por doping

Record 18 de julho de 2025 às 07:54
Ruth Chepng'etich acusou um diurético proibido 5 dias depois da Meia Maratona de Lisboa

A queniana Ruth Chepng'etich, que detém o recorde mundial da maratona desde que se tornou na primeira mulher a correr abaixo das 2:10 horas, foi suspensa provisoriamente por doping, informou esta quinta-feira a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU).

Ruth Chepng'etich, de 30 anos, teve um controlo antidoping adverso, que detetou o recurso a um diurético proibido e um agente mascarante, em 14 de março, menos de uma semana depois de ter alinhado na Meia Maratona de Lisboa, tendo "optado por uma suspensão voluntária provisória enquanto decorre a investigação da AIU".

A queniana estabeleceu o recorde do mundo em 13 outubro de 2024, ao correr os 42,195 quilómetros da Maratona de Chicago, nos Estados Unidos, em 02:09.55 horas, retirando 01.58 minutos à anterior melhor marca, fixada em 2:11.53, em 24 de setembro de 2023, na maratona de Berlim, pela etíope Tigist Assefa.

Chepng'etich, vencedora da Maratona de Boston em 2021 e 2022, e segunda em 2023, terminou no segundo lugar a edição de 2025 da Meia Maratona de Lisboa, em 9 de março último, com o tempo de 1:06.20 horas, atrás da etíope Tsigie Gebreselama, que estabeleceu um novo recorde da prova lisboeta (1:04.21).

