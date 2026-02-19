Real Madrid já enviou "todas as provas disponíveis" à UEFA sobre o caso Prestianni-Vinícius

O Real Madrid anunciou, esta quinta-feira, ter já enviado à UEFA "todas as provas disponíveis sobre os incidentes ocorridos" na Luz, no jogo com o Benfica da 1.ª mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões e que envolvem um episódio de um alegado insulto racista de Prestianni a Vinicíus Jr.

A carregar o vídeo ... Benfica fala em 'difamação' contra Prestianni, lembra Eusébio e garante 'total colaboração' com a UEFA

No comunicado oficial divulgado no seu site oficial, os merengues dão conta da colaboração "ativa" com a investigação da UEFA, sublinhando os "inaceitáveis episódios de racismo vividos durante essa partida".

Leia o comunciado na íntegra:

"O Real Madrid informa que hoje forneceu à UEFA todas as provas disponíveis sobre os incidentes ocorridos na última terça-feira, 17 de fevereiro, na partida da Liga dos Campeões que a nossa equipa disputou em Lisboa contra o Benfica. Colaborámos ativamente com a investigação aberta pela UEFA após os inaceitáveis episódios de racismo vividos durante essa partida.

O Real Madrid agradece o apoio unânime, o suporte e o carinho que o nosso jogador Vinicius Jr. tem recebido de todos os âmbitos do futebol mundial.O Real Madrid continuará a trabalhar, em colaboração com todas as instituições, para erradicar o racismo, a violência e o ódio no desporto e na sociedade".