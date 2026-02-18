Mbappé chamou "racista de m****" a Prestianni e arrasou argentino após o jogo: "Não merece jogar a Champions"

Avançado do Real Madrid revoltado com médio do Benfica: "Este tipo de humano não é meu colega de profissão".
Kylian Mbappé acusou Prestianni de ser um "racista de m****", depois de Vinícius Jr. ter dito que o médio do Benfica o chamou de 'mono' (macaco em castelhano), pouco depois do golo do Real Madrid. As imagens foram captadas pela Movistar, logo após o momento de maior tensão da partida.
Mais tarde, o internacional francês disse que Prestianni chamou mono a Vini "cinco vezes". "Desculpas? Vista a cara dele? Este tipo de coisas não podem acontecer. É um jovem, como podes dizer estas coisas num campo de futebol. Íamos abandonar o campo, era a decisão da equipa, não sei o que se passou e depois voltámos. Este tipo de humano não é meu colega de profissão, não deveria voltar a jogar a Champions", disse Mbappé na zona mista.
"Não podemos aceitar que um jogador assim jogue na Champions, não o merece. Mas vamos ver o que a UEFA decide. É um caso grave", atirou.