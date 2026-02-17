Benfica perde com Real Madrid na 1.ª mão do play-off de acesso aos 'oitavos'

O encontro da segunda mão está marcado para 25 de fevereiro, no Estádio Santiago Bernabéu.

O Benfica perdeu esta terça-feira em casa por 1-0 com os espanhóis do Real Madrid, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.



Otamendi e Vinícius Júnior num momento de tensão no jogo Benfica-Real Madrid MIGUEL A. LOPES/LUSA

No Estádio da Luz, onde em 28 de janeiro os ‘encarnados’ bateram os ‘merengues’ por 4-2 e garantiram o acesso ao play-off da ‘Champions’, o brasileiro Vinícius Júnior apontou, aos 50 minutos, o único golo da partida.

