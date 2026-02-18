UEFA emite comunicado onde garante estar a analisar acontecimentos do Benfica-Real Madrid

Duelo do playoff de acesso aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões ficou marcado por momentos de tensão

A UEFA emitiu, na manhã desta quarta-feira, um comunicado onde assegura estar a "analisar" todos os casos reportados nos relatórios oficiais dos jogos da Liga dos Campeões disputados na noite de ontem, terça-feira, onde se inclui o Benfica-Real Madrid, que ficou marcado pela polémica entre Prestianni e Vinícius Jr., onde o primeiro terá, alegadamente, dirigido insultos racistas ao brasileiro, o que levou à interrupção da partida durante cerca de 10 minutos.

"Os relatórios oficiais dos jogos disputados ontem à noite estão, neste momento, a ser analisados. Caso seja reportado algo, serão abertas as respetivas investigações e, caso essas levem a sanções disciplinares, essas serão anunciadas no site da UEFA. Não temos mais informações ou comentários a fazer neste momento", pode ler-se.

Recorde-se que, além de Benfica-Real Madrid, na noite de ontem disputaram-se ainda o Galatasaray-Juventus (5-2), o Monaco-PSG (2-3) e o Borussia Dortmund-Atalanta (2-0).

