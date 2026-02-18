Benfica fala em "difamação" contra Prestianni, lembra Eusébio e garante "total colaboração" com a UEFA

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O Benfica garantiu esta quarta-feira, através de um comunicado, que "encara com total espírito de colaboração, transparência, abertura e sentido de esclarecimento as diligências anunciadas pela UEFA", reiterando que "apoia e acredita plenamente na versão apresentada" por Prestianni e lamentando "a campanha de difamação de que o jogador tem sido vítima".

Recorde-se que a UEFA anunciou hoje que "foi nomeado um inspetor de ética e disciplina" para investigar o alegado caso de racismo ocorrido no encontro com o Real Madrid. Durante o jogo da noite passada, Vinicius Júnior, jogador do Real Madrid, acusou Pristiani de o ter insultado, mais tarde Mbappé garantiu que o argentino chamou macaco “cinco vezes” ao brasileiro apesar do jogador do Benfica negar.

Leia o comunicado do Benfica na íntegra:

"O Sport Lisboa e Benfica encara com total espírito de colaboração, transparência, abertura e sentido de esclarecimento as diligências hoje anunciadas pela UEFA, na sequência do alegado caso de racismo ocorrido no jogo frente ao Real Madrid.

O clube reafirma, de forma clara e inequívoca, o seu compromisso histórico e intransigente com a defesa dos valores da igualdade, do respeito e da inclusão, que vão ao encontro dos valores matriciais da sua fundação e que têm em Eusébio o seu símbolo maior.

O Sport Lisboa e Benfica reitera ainda que apoia e acredita plenamente na versão apresentada pelo jogador Gianluca Prestianni, cuja conduta ao serviço do clube sempre foi pautada pelo respeito pelos adversários, pelas instituições e pelos princípios que definem a identidade benfiquista. O clube lamenta a campanha de difamação de que o jogador tem sido vítima".