Miguel Oliveira estreia-se nas Superbikes apontado ao títulos

Piloto português faz este fim de semana a estreia no Mundial pela BMW, depois da saída da MotoGP.

O piloto português Miguel Oliveira (BMW) faz este fim de semana a estreia no Campeonato do Mundo de Superbikes, depois da saída da MotoGP, com o objetivo de defender o título conquistado nos últimos dois anos pela BMW.



Miguel Oliveira vai estrar-se nas Superbikes Lusa

O piloto natural de Almada, de 31 anos, substituiu o bicampeão mundial, o turco Toprak Razgatlioglu, que fez o percurso inverso para o lugar do português nas MotoGP, é uma das estrelas deste campeonato da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), que conta com um total de 12 rondas, duas delas em Portugal.

O campeonato de Superbikes é o segundo campeonato mais importante a nível mundial para motas de pista. Enquanto, em MotoGP, as marcas utilizam protótipos criados do zero, que custam pelo menos 3,5 milhões de euros, nas Superbikes correm motas derivadas de série, de 1000 cc, cujo custo ronda os 500 mil euros. Ou seja, modelos desportivos que podem ser comprados em qualquer concessionário, com algumas adaptações, como nas suspensões ou nos travões.

São seis os construtores presentes neste campeonato, que tem três corridas por fim de semana (duas principais -- uma ao sábado e outra ao domingo - e uma corrida curta, de superpole, ao domingo). À campeã BMW, juntam-se Ducati, Yamaha, Kawasaki, Honda e Bimota.

Apesar de a BMW ser a campeã, a Ducati e o italiano Niccolo Bulega partem como os favoritos ao título. O piloto transalpino foi mesmo o único a rodar no segundo 28 nos últimos testes realizados já esta semana, na Austrália, em que o português terminou na 10.ª posição.

"Gostaria de ter tido mais tempo para me ambientar, mas terei de o fazer também ao longo do fim de semana. Muitas voltas e boa informação. A minha 1000RR está linda", comentava o piloto luso, no final.

O Mundial de Superbikes tem, ainda, três categorias de suporte: a de Supersport, para motas de 600cc, a de Sportbike, que é a principal novidade deste ano, ao substituir as Supersport300, e que conta com o português Tomás Alonso (Yamaha) e oito rondas, e a categoria feminina.

Tomás Alonso é natural de Loures, tem 24 anos e corre pela equipa de Miguel Oliveira.

O campeonato tem 12 rondas, duas delas em Portugal. Depois da prova de abertura, na Austrália, em Philip Island, segue-se a primeira das duas rondas portuguesas, no Algarve.

O campeonato regressa a terras lusas em outubro, com a penúltima jornada, no Estoril.

O programa deste fim de semana inclui duas sessões de treinos livres na sexta-feira, um terceira sessão de treinos livres, a qualificação e a primeira corrida no sábado. No domingo, disputa-se a corrida de superpole, mais curta, e a segunda corrida do fim de semana.