No dia 27 de Julho, Maria Rei venceu o mundial de canoagem de juniores e Filipa Broeiro tornou-se campeã europeia júnior de bodyboard. Dois dias depois, a selecção portuguesa de futebol sub-19 ganhou o Europeu e a equipa foi felicitda pelo Governo e recebida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no palácio de Belém, enquanto os feitos da canoísta e da bodyboarder passavam despercebidos – "a ditadura da importância do futebol" originou muitas críticas nas redes sociais.

Perante esta polémica, a SÁBADO foi à procura de portugueses que se tenham destacado nos últimos meses em modalidades pouco valorizadas, como jiu-jítsu, muay thai ou canoagem. Estamos a revelar as histórias de seis desses atletas, em entrevistas publicadas durante três dias. A série começou na sexta-feira, dia 24 de Agosto, com Pedro Kol, de 35 anos, que em Fevereiro se sagrou pela terceira vez campeão europeu de kickboxing. Ontem, dia 25, foi a vez de Filipa Broeiro (bodyboard), Maria Rei (canoagem) e Joana Alves (muay thai). A série termina este domingo, dia 26 de Agosto, com Rafaela Rosa (jiu-jítsu) e Filipa Martins (ginástica). Veja aqui as entrevistas às duas campeãs





Rafaela Rosa, 28 anos. Campeã europeia de jiu-jítsu

Como começou a sua ligação ao jiu-jítsu?

O meu namorado já treinava há alguns anos, e depois começou a dar aulas. Eu uma vez experimentei e a partir daí comecei a treinar todos os dias e fiquei apaixonada pelo jiu-jítsu.

Foi uma coisa tardia. Com que idade?

Comecei com 24 anos, em Outubro de 2014.

Já tinha feito outro tipo de desporto?

Sim, fui nadadora de competição durante seis anos, estive na Associação Física e Desportiva de Torres Vedras dos 10 anos aos 16. Depois disso não tinha encontrado nenhum desporto que me desse grande fascínio, e acabou por aparecer o jiu-jítsu. Mas nunca tinha feito artes marciais.

O seu namorado já praticava há bastante tempo?

Sim. Isto é um desporto de luta agarrada, nunca tinha tido grande curiosidade, mas um dia decidi experimentar e pronto, deu-se o clic.



E começou logo a competir?

Sim, fiz a primeira competição em Abril de 2015, seis meses depois de experimentar. A ideia era ver como corria, e correu muito bem, acabei por ganhar na minha categoria e no absoluto (sem limite de peso). A partir daí continuei a competir e comecei a competir internacionalmente.

Quando?

Fui ao campeonato europeu de Janeiro de 2016, em Odivelas, e ganhei, nesse ano e nos dois anos seguintes. O primeiro na faixa branca e os últimos dois anos na faixa azul. Entretanto agora mudei para a faixa roxa – depois ainda há a castanha e a preta, e espero lá chegar.

Rafaela Rosa é campeã europeia de jiu-jítsu. Começou a competir apenas com 25 anos, por influência do namorado

É um prodígio adormecido?

Não, acho que tem mais a ver com treino e dedicação. E muita consistência: treinamos todos os dias, sem descanso. Só tiro uma semana de férias no Verão para descansar. Trabalho como Psicóloga Clínica: tento conciliar, venho treinar ao final do dia, alguns dias treino duas vezes.

Quanto tempo?

Entre 1h30 e duas horas de cada vez.

E os treinos, como são?

Regra geral consistem em aquecimento, parte técnica e de repetição e depois luta.

Onde é que treina?

Treino na Associação de Educação do Movimento, em Torres Vedras. Passo lá muitas horas. Além dos treinos, dou uma ajuda nas aulas das crianças (há entre os 4 e os 14 anos, mas eu estou mais com os miúdos dos 4 aos 10). E a partir de 1 de Setembro vou dar aulas às senhoras.

O jiu-jítsu é parecido com o judo?

Sim, o judo tem a parte em pé, tem a parte das quedas, e no jiu-jítsu temos a parte em pé e depois continua no chão. Ou seja, começamos sempre em pé e depois continuamos a luta no chão até haver finalização ou até o adversário desistir ou acabar o tempo de competição. As vitórias são por pontos.

Como está a ser a época?

Há provas em Portugal, há campeonatos nacionais da Federação Portuguesa de Jiu-jítsu brasileiro e há também eventos mais pequenos, feitos por algumas organizações e academias. Há menos lutas para senhoras e nestas faixas, agora que estou na roxa, são bem menos lutas, internacionalmente há mais. O problema dos campeonatos internacionais é que é tudo pago do nosso bolso, temos de pagar o campeonato, a viagem, o alojamento.

A federação não ajuda?

Não, não comparticipa os campeonatos, nem no Europeu ou no Mundial. Eu tenho alguns patrocínios, que me dão uma ajuda. Para ir ao Mundial, em Los Angeles, tive grande ajuda da Câmara de Torres Vedras, do Campo Geológico Sénior, da Junta de Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Mata Cães, e de várias marcas. Foi graças a eles que consegui ir. Para lutar é tudo no mesmo dia, mas fiquei lá uma semana, para me ambientar ao jet lag, treinar, ver o sítio. No Mundial tive seis lutas, e consegui a medalha de prata. Foi o meu primeiro Mundial.

O próximo, em 2019, é para ganhar?

Já vai ser noutra faixa, mas se conseguir ir vou com grande expectativa e com vontade de ganhar.

Rafaela Rosa também dá aulas de jiu-jítsu, em Torres Vedras

Em Portugal, é campeã nacional?

Sim. Lutamos sempre em categoria de peso e em absoluto, que é sem categoria de peso, uma coisa que as outras artes marciais não têm. Mas nem sempre ganha a pessoa maior.

Está em qual categoria?

Categoria pena, até 58,5 kg. Mas no absoluto posso lutar com pessoas de 70 ou 80 kg. No meu último campeonato lutei com uma rapariga acima de 80 kg.

Ainda pode estar no jiu-jítsu quantos mais anos?

No jiu-jítsu temos a categoria de adulto, que vai até aos 30 anos. É a categoria com mais destaque, com combates de faixa preta e assim. A partir dos 30 anos pode-se continuar a lutar no adulto ou ir para a categoria master, há master 1, master 2, master 3… a cada cinco anos vai subindo. Para mim ainda faltam dois anos até chegar aos 30, mas a ideia é continuar a competir no adulto e ver como é que corre. Mas é uma modadlidade que se formos ver um europeu ou mundial há lá pessoas com 50 anos a competir.

Nos combates ganham alguma coisa a nível financeiro?

Não, nada. É muito por gosto. Existe a Federação dos Emirados Árabes Unidos, que tem premiação monetária se ganhar vários campeonatos no final do ano, alguns campeonatos dão prémio monetário, mas nunca competimos pela Federação dos Emirados, estamos a pensar experimentar este ano e ir à prova, em Matosinhos, vai ser a 13 de Outubro.

Qual é o prémio?

Para faixa roxa, devem ser 150 ou 200 euros em caso de vitória. Para ir aos campeonatos da Federação Internacional temos de pagar 100 dólares (90 euros) de inscrição, para além das viagens e estadia. Para ir ao Mundial, nos EUA, se não contarmos com comida, devo ter gasto uns 1400 euros, mas depois com despesas lá, comida, combustível, terá sido entre 1600 e 2000 euros.

Este ano tem mais provas?

Sim, temos o Open de Lisboa e ainda vamos a Paris, em Novembro, e a Málaga em Dezembro. E depois temos o Europeu no início de 2019.

Filipa Martins, 22 anos. Melhor portuguesa de sempre em Jogos Olímpicos, europeus e mundiais de ginástica artística

Filipa Martins já ganhou nove medalhas em Taças do Mundo. Conseguir uma medalha nos Jogos Olímpicos é "praticamente impossível"

Em Junho, ganhou a prata na Taça do Mundo, em Guimarães, mas já teve anos melhores. Por exemplo, em 2014 ganhou três medalhas.

Sim, este ano fui operada ao pé direito em Janeiro e só comecei a competir mais tarde, e por isso só fui a uma Taça do Mundo. Em 2014 ganhei o circuito mundial da Taça do Mundo em paralelas e em 2015 ganhei prata e bronze e também o circuito em paralelas.

Também houve agora o campeonato da Europa. E aí já não lhe correu tão bem?

Sim, mas estávamos mais concentrados na equipa. E mesmo assim conseguimos subir três lugares em relação à última participação, há dois anos, passamos de 17º para 14º, foi a melhor participação de Portugal.





Vou ter uma Taça do Mundo em Setembro, na Hungria, e depois o campeonato do mundo no Qatar, em Outubro.

E expectativas para o Mundial, há hipótese de medalha?

Num campeonato do mundo é bastante difícil, até porque estou a recuperar da operação ao pé, mas o meu principal objectivo no mundial é conseguir ir à final all-around (concurso completo).

Nos Jogos Olímpicos de 2016 não conseguiu ir à final?

Não. Mas espero conseguir ir aos próximos Jogos, a Tóquio 2020, o apuramente é em 2019, e espero desta vez ir à final.

E medalhas nos Jogos?

É praticamente impossível.

Qual a diferença de uma Taça do Mundo para um Mundial, há menos atletas?

A Taça do Mundo é por inscrição, só se inscreve quem quiser. As provas mais importantes são sempre os campeonatos da Europa e Mundiais, que acontecem todos os anos, a Taça do Mundo é mais para rotinar um sistema, experimentar coisas novas, preparar-se melhor para o Mundial. Só há competição por aparelhos, não há all-around, e vai menos gente, é mais fácil chegar a um pódio ou a uma final por aparelhos. O all-around é o conjunto de todos os aprelhos, e não há essa classificação nas Taças do Mundo. Há várias durante o ano, só se inscreve quem quer, não é como um campeonato do mundo, que vai toda a gente.

Foi operada em Janeiro. O que lhe aconteceu?

No ano dos Jogos Olímpicos (2016) fiz uma fractura de stress antes de ir para o Brasil e participei bastante limitada. Depois dos Jogos fui operada, fiz uma artroscopia para fazer limpeza no pé e entretanto andei um ano assim um bocado mal do pé. Em Janeiro deste ano, como não estava a 100%, decidimos que era melhor operar outra vez, porque já não estava a conseguir treinar direito. Agora estou a tentar recuperar, aos poucos, porque estive quase dois anos sem conseguir ter a mobilidade total do meu pé direito.

Já teve muitas lesões?

Na ginástica, em geral, há muitas lesões, nos ombros, joelhos, pés. Eu, felizmente, só tenho tido no pé, mas vale por todas.

E teve outras?

Tive, aliás, já parti uma mão, mas era mais nova. De resto, é lesões do treino, de carga, tendinites ou assim, mas são coisas que passam.

Filipa Martins treina seis dias por semana, entre três e seis horas por dia

Começou na ginástica muito cedo, com 4 anos, porquê?

No infantário tínhamos actividades como ginástica, natação e a mãe de uma colega minha trabalhava na FADEUP e o meu clube, o Sport do Porto treina lá, e perguntou-me se não queria ir experimentar lá, porque achavam que eu tinha jeito. Fui, gostei e nunca mais parei.

Quando começou a participar em competições?

A minha primeira competição foi em 2010, com 14 anos. No meu primeiro ano de júnior fui ao campeonato da Europa.

Qual a vitória mais significativa?

Em 2013 fui a primeira ginasta portuguesa a ir a uma final de all-around no campeonato da Europa de seniores, em 2014 fui a primeira a ir a uma final de all-around no campeonato do mundo, em 2015 fiquei nas oito primeiras no all-around no campeonato da Europa e depois tenho ganho medalhas nas Taças do Mundo.

Treina todos os dias?

Sim, normalmente durante o ano, sem ser em estágios para os campeonatos do mundo, treino 3 vezes por semana, 2 horas de manhã e 3h30 à tarde. Nos outros três dias treino só à tarde, fico com folga apenas ao domingo.

E quando é alturas de europeus ou mundiais?

São quatro ou cinco dias de treino bidiário, um dia uma vez e um dia de descanso. E aí treino 3h de manhã e 3h à tarde.

Entrou para a faculdade. Conseguiu conciliar os estudos com a ginástica?

Entrei na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), que é o sítio onde eu treino, estou a tirar Desporto, mas tenho feito só algumas cadeiras por ano. Acabei agora o 1º ano.

E viver só da ginástica em Portugal?

É impossível.

Recebem algum prémio monetário quando ganham as medalhas?

Sim, nas Taças do Mundo temos prémios do 1º ao 8º lugar, o ouro vale 750 euros. Depois, tenho também uma bolsa do Comité Olímpico, porque entrei no Projecto Olímpico 2020, recebo 1000 euros por mês. Mas até aos 17 anos nunca recebi nada, só a partir de sénior é que se pode entrar no projecto, e o que está para trás às vezes é mais importante a nível de apoio.

Tem de pagar para ir às provas?

Não, tudo o que é europeus, mundiais e taças do mundo a Federação paga tudo.

E participa noutras provas?

Sim. Nas provas nacionais, fora do Porto, tenho de ser eu a pagar.

E o futuro? Vai continuar ligada à ginástica?

Sim, o meu principal objectivo nos próximos tempos é ir aos Jogos Olímpicos de 2020. Depois logo se vê se ainda tento ir a mais uns Jogos, se fico treinadora, vamos ver.

Mas ser treinadora é uma hipótese de futuro?

Sim.

Em 2019 vai ter provas importantes?

Sim, é o ano do apuramento olímpico, e agora vai haver uma fusão de rankings. Nos últimos o importante eram as classificações do Mundial anterior, as taças do Mundo não contavam para nada, mas no próximo ano vão passar a contar.