Com a vitória, o alemão da Ferrari encurtou distâncias para o segundo classificado na corrida e actual campeão da categoria, o britânico Lewis Hamilton - são agora 17 pontos a distância entre os dois no campeonato.

O alemão da Ferrari, Sebastian Vettel, venceu este domingo o Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1, no circuito de Spa-Francorchamps.



No segundo lugar ficou o Mercedes do britânico Lewis Hamilton. O vencedor da corrida belga no ano passado começou a corrida deste ano na frente mas perdeu a liderança para Vettel e não mais alcançou o alemão, terminando a 11 segundos da frente.



O último lugar do pódio foi preenchido pelo holandês Max Verstappen, a mais de 31 segundos de Vettel. Destaque ainda para a recuperação de Valtteri Bottas, que iniciou a corrida no 17º para terminar em 4º e para o incidente na primeira volta envolvendo o espanhol Fernando Alonso, o monegasco Charles Leclerc e o alemão Nico Hulkenberg.



Com a vitória, Vettel encurta distâncias para Hamilton no campeonato, ficando agora a 17 pontos da liderança na categoria rainha dos desportos motorizados, com o piloto da Mercedes a ter 231 pontos face aos 214 do da Ferrari. Faltam agora oito corridas para terminar a época, com a próxima a ter lugar no circuito de Monza, em Itália, no próximo fim-de-semana.