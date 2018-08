O FC Porto perdeu este sábado frente ao Vitória de Guimarães mas a primeira parte do encontro ficou envolta em polémica. Os "dragões" começaram a ganhar vantagem e dilataram o marcador através de fora-de-jogo, numa altura em que o sistema de vídeo-árbitro esteve inactivo. O Conselho de Arbitragem, responsável pelo VAR, remeteu as culpas para a Altice.

O encontro apitado por Fábio Veríssimo no Estádio do Dragão ficou sem contacto com o vídeo-árbitro desde o 15º minuto e até ao final da primeira parte. De acordo com fonte do Conselho de Arbitragem ao jornal Record, houve uma falha de comunicação que impossibilitou o contacto com a Cidade do Futebol.

De acordo com a mesma fonte, a situação deveu-se a uma falha no circuito de comunicação da Altice, sendo que o mesmo foi testado ao intervalo e, ao que parece, já está tudo solucionado. Fábio Veríssimo conseguia comunicar com o VAR, mas não conseguia receber qualquer tipo de comunicação por parte dele.

Ora, o período de jogo afectado coincidiu precisamente com os dois golos marcados pelo FC Porto. Os "dragões" inauguraram o marcador por Brahimi aos 37 minutos, em golo limpo, mas foi o segundo golo que causou polémica: Alex Telles cruzou para a área onde apareceu André Pereira, em situação de fora-de-jogo, para cabecear para o fundo das redes.

Aqui, o árbitro deixou seguir o lance, o árbitro auxiliar não marcou o fora-de-jogo e o vídeo-árbitro não pode ser consultado por Fábio Veríssimo por estar indisponível – e o golo contou. Mesmo assim, o Vitória de Guimarães viria depois a protagonizar uma incrível reviravolta, com três golos nos últimos 30 minutos de jogo e garantindo os três pontos.