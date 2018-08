No dia 27 de Julho, Maria Rei venceu o mundial de canoagem de juniores e Filipa Broeiro tornou-se campeã europeia júnior de bodyboard. Dois dias depois, a selecção portuguesa de futebol sub-19 ganhou o Europeu e a equipa foi felicitda pelo Governo e recebida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no palácio de Belém, enquanto os feitos da canoísta e da bodyboarder passavam despercebidos – "a ditadura da importância do futebol" originou muitas críticas nas redes sociais.

Perante esta polémica, a SÁBADO foi à procura de portugueses que se tenham destacado nos últimos meses em modalidades pouco valorizadas, como jiu-jítsu, muay thai ou canoagem.





Filipa Broeiro, 17 anos. Campeã europeia júnior de bodyboard

Quando é que começaste a praticar bodyboard?

Foi na escola. Andava no 5º ano e a minha professora de Matemática, que era dona de uma escola de bodyboard, no fim do ano decidiu oferecer uma aula grátis a toda a turma. Foi aí que me apaixonei pela modalidade, mas só dali a dois anos é que fui fazer bodyboard, no Verão. Depois, a partir daí, com 13 anos, comecei a fazer o ano todo.

Essa aula grátis que esteve na origem de tudo foi onde?

Na Praia Grande (Sintra)

Não foste logo para o bodyboard porquê?

Porque andava em ginástica de competição e não dava para conciliar as duas coisas. Também gostava muito de ginástica, mas houve ali um clic e acabei por deixar a ginástica para ir para o bodyboard.

Começaste com 13 anos?

Sim, estou no bodyboard há quatro anos.

Foste para alguma escola?

Para a Action Waves. É a minha escola desde sempre.

Onde são as aulas?

No Verão é na Praia Grande, e no Inverno, como o mar é muito grande, vamos para Carcavelos ou para a Costa de Caparica.

No início, começaste logo a competir?

Não, o primeiro ano foi mais na brincadeira. Depois, tinha um grupo de amigas e elas todas queriam competir, eu não estava com muita vontade, mas acabei por ir.

Qual foi a primeira prova?

Foi em 2016, e fui eliminada logo no primeiro heat. Foi na Nazaré e perdi por décimas.

E a primeira grande vitória?

Foi na Taça de Portugal, em 2017, na Figueira da Foz. É uma prova por clubes, participam os dois melhores de cada clube, e ganhámos com o meu clube, Ericeira Surf Clube. Em Esperanças, que é o campeonato nacional, aí já participa toda a gente, são umas 30 pessoas.

E como é que foi no campeonato nacional?

Fiquei em 3º, mas este ano estou à frente no ranking, já ganhei as duas primeiras provas.

Como é que foi ser campeão europeia?

Foi uma explosão de sentimentos, não sei se alguma vez vou voltar a sentir isto.

Mas estava dentro das expectativas?

Sim, fui para lá com o objectivo de ganhar, já estava a treinar há meses para alcançar esse objectivo.

Andavas a preparar-te desde quando?

Desde Janeiro, quando preparei mesmo um plano, primeiro para ser escolhida para ir à selecção, e depois para vencer o Europeu.

Foi onde?

Em Santa Cruz (Torres Vedras).

Já participaste em provas no estrangeiro?

Não, ainda só competi em Portugal, mas este ano vou começar a ir a provas do circuito mundial, as duas próximas provas são cá, em Portugal. Estive no Europeu patrocinado pelas selecções, mas também há um europeu por conta própria.

Como é que dá para conciliar o bodyboard com a escola, é difícil?

No 11º ano, o meu horário era terrível, saía muitas vezes às 19h, e só tinha uma tarde livre, que aproveitava para ir praticar, assim como aos sábados e domingos. Agora no Verão treino todos os dias.

No 12º ano a carga horária vai ser menor?

Não, porque estou na escola António Arroio, em Lisboa, a fazer um curso de Artes. Nas escolas normais eles reduzem as matérias e têm menos aulas, para estudarem em casa. No meu caso, tenho também aulas práticas, porque estou no curso de ourivesaria, por isso vou aumentar em mais quatro horas e vou continuar a sair tarde. E como é em Lisboa e vivo em Nafarros (Sintra), é complicado a nível de organização dos treinos.

Estás no curso de ourivesaria, é isso que queres fazer no futuro?

Queria conseguir estar no bodyboard e na ourivesaria, conseguir conciliar as duas coisas, e também na área da roupa, desenhar roupa.

Mas o bodyboard é uma coisa para apostar a sério?

Sim, gostava de ter uma carreira profissional. Tenho de perseguir esse sonho.

Já tens alguns patrocínios?

Sim, a Miramar bodyboard shop, que é meu patrocinador desde Janeiro (ajuda-me com desconto em material, como pranchas ou fatos), a minha escola, Action Waves, e o meu clube, Ericeira Surf Clube.

Quando vão para as provas, quem paga?

Temos de ser nós a pagar as deslocações, alojamento, comida. Na selecção pagaram tudo.

Quais são os teus objectivos para o futuro?

Delineamos um plano a médio prazo: a ideia é dentro de dois ou três anos ser campeã nacional de Open (sénior), em quatro anos ser campeã europeia e daqui a 7 ou 8 anos ser campeã do mundo. Estamos a fazer isso com o meu treinador, o Gonçalo Aleman Silva, antigo atleta internacional de bodyboard, conhecido como Estrela. Tenho o apoio da escola, a Action Waves, com acompanhamento de uma nutricionista, a Simone, personal trainer (Vanda), e com uma ajuda de mental coaching por parte da Andreia Passos, que tem sido muito importante.

A ideia é competir no circuito internacional já no próximo ano?

Não, quero começar já no próximo mês de Setembro. Em Sintra, vou ter a primeira experiência, e depois na Nazaré, no circuito mundial. A última etapa será nas Canárias, em Novembro, talvez seja aí a minha estreia fora de Portugal.



O surf vai passar a ser modalidade olímpica, achas que o bodyboard também poderá ser?

Sim, o surf vai chegar aos Jogos Olímpicos em Tóquio 2020, quem sabe se o bodyboard não poderá ser modalidade olímpica daqui a seis ou 10 anos. Será um sonho conseguir ir aos Jogos Olímpicos com o bodyboard.

Joana Alves, 17 anos. Bicampeã europeia e mundial júnior de muay thai

Joana Alves é bicampeã europeia e mundial de muay thai. Está invicta há 16 combates Porque é que começaste a praticar muay thai?

Comecei com 14 anos. Na altura foi um bocadinho para ganhar confiança e para aprender a defender-me. Podia ter sido judo ou karaté, mas foi muay thai porque era perto de casa.

Já gostavas de artes marciais?

Não tinha qualquer contacto com artes marciais, foi um bocado para experimentar.

Fazias outro desporto antes?

Fazia natação de competição, fui federada dos 10 aos 14 anos. Nadava nos Salesianos, em Campo de Ourique.

Como foi o teu percurso?

Fiz um ano só a treinar, e depois no ano seguinte o meu treinador perguntou-me se eu queria ir experimentar a fazer um combate e lá fui, no campeonato nacional, em Faro. E fui logo derrotada, tinha 15 anos.

A partir daí foi sempre a melhorar?

Sim, só tive mais uma derrota, no 8º combate, e a partir daí ganhei sempre, estou invicta há 16 combates.

E o que já ganhaste?

Os campeonatos regionais e nacional, o mundial e o europeu por duas vezes, em 2017 e 2018.

No próximo ano já és sénior?

Sim, já vou aos europeus e mundiais de seniores.

É muito diferente?

As raparigas que vou começar a apanhar em seniores são mais experientes que eu, obviamente, mas acho que à medida que for ganhando experiência vou lutar taco a taco com elas.

Chegaste aos europeus e mundiais com a expectativa de ganhar?

No primeiro mundial, no ano passado, o objectivo seria ganhar experiência e ver em que nível é que me encontrava comparando com as atletas estrangeiras, trazer o ouro não era o primeiro objectivo, foi um bocado surpresa. No Mundial do ano passado eram seis atletas a competir, este ano eram nove.

É dividido por categorias?

Sim, temos categorias por idades e peso, no meu caso eram de -45 kg e 16/17 anos.

O muhay thai é uma modalidade de grande pancada?

Sim, pode-se usar tudo, cotovelos, joelhos, socos, pontapés, agarrar.

Como ganhas, não levas muita pancada?

Acho que dou mais do que aquilo que levo, mas os combates no Mundial não foram fáceis, houve um que fiquei com o nariz negro, no segundo com o lábio negro…

Fica-se sempre com pequenas lesões?

Sim, mas trata-se rápido, com um bocado de gelo.

Os mundiais foram em Banguecoque. A Federação Portuguesa de Kickboxing e Muay Thai paga as viagens?

A Federação tem um orçamento e consegue pagar as viagens a um certo número de atletas. Eu não tive de pagar nada, mas houve colegas meus aos quais a Federação só paga parte e eles têm de pedir ajuda para as despesas.

Acabaste o 12º. Vais para a faculdade?

Espero que sim, concorri para Ciências Laboratoriais Biomédicas.

Tem sido fácil conciliar o desporto e os estudos?

Não, mas tem de haver tempo para tudo, há tempo para estudar e para treinar. Tento com o tempo que tenho conseguir fazer tudo, mas às vezes tenho de abdicar de ir a algumas festas, convidam-me mas não dá.

Treinas todos os dias?

Durante as aulas uma vez por dia, nas férias tento fazer um treino de manhã e outro à tarde.

Quanto tempo treinas?

Faço duas horas por dia.

É impossível ser profissional do muay thai em Portugal?

Impossível não, mas é difícil. Para já não é o meu principal objectivo, mas vamos ver. A modalidade deverá passar a surgir nos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris. E gostaria muito de ir lá, daqui a 6 anos, mas isso vai depender de conseguir conciliar os estudos com os treinos. Mas, se não estiver a conseguir conciliar os estudos com o desporto, vou dar prioridade à faculdade?



Maria Rei, 18 anos. Campeã mundial júnior de canoagem (K1 1000 metros)

Maria Rei é campeã mundial júnior de canoagem. É também campeã nacional de velocidade (K1 200 metros e 500 metros) e de fundo (K1 5000 metros) Como começou o teu interesse pela canoagem?

Tinha 7 anos e na altura foi o meu avô que me inscreveu na Associação Saavedra Guedes, em Pardilhó, Estarreja.

Porque é que ele te inscreveu?

Eu praticava natação, mas não gostava muito, e então decidimos experimentar a canoagem. Ele conhecia lá um dirigente e inscreveu-me. E gostei logo bastante.

No início participavas em provas?

Inicialmente era só mais por brincadeira, até porque eu não podia ainda participar nas competições, só depois, com 9 ou 10 anos, é que comecei a ir às provas.

Qual a tua primeira vitória importante?

Nas Primeiras Pagaiadas, em Águeda, uma prova de nível nacional.

Tens 18 anos, tem sido fácil conciliar a canoagem com a escola?

É um bocado complicado, é uma carga horária puxada. Treino todos os dias, normalmente duas vezes por dia, excepto 4ª e domingo, em que treino só uma vez.

Onde é que treinas?

No clube, usamos a Ribeira da Aldeia, um braço da Ria de Aveiro. Costumámos treinar ali, o canal tem cerca de 1 km, e se estiver bom tempo podemos sair para a ria aberta e aí já tem uma extensão bastante grande, com 7 ou 8 km. No Inverno usamos mais o canal, por causa do mau tempo.

Foste campeã do mundo júnior. Como foi a prova?

Ainda estou a tentar perceber como é que fiz aquilo, mas foi largar e dar sempre o máximo. Consegui ir para a frente da corrida e não saí dali, aguentei o ritmo.

Ias com a expectativa de ganhar?

Sinceramente, não ia com a expectativa de ganhar, quando muito para disputar um 3º lugar, o que também já era complicado.

Qual foi o teu melhor resultado em mundiais?

Foi um 7º lugar, em 2015, em k4.

Agora vais estar no mundial sénior. Qual é a expectativa?

É mais para ganhar experiência e tentar conhecer um bocado melhor o ritmo dos adversários seniores e aprender com isso. No próximo ano já passo a participar em provas seniores.

Quais são as tuas ambições para os próximos anos?

O grande sonho é participar nos Jogos Olímpicos, mas se calhar em 2020 ainda é complicado, talvez só em 2024. Para 2020 é muito complicado, há muita concorrência, mesmo a nível de atletas portuguesas, é preciso conseguir bons tempos.

Participaste pela primeira vez em K1?

Sim, foi a primeira vez, antes participava em K4.

E o futuro? Viver da canoagem é possível?

Só da canoagem é praticamente impossível. Candidatei-me a Engenharia e Gestão Industrial e a ideia é ir fazendo o curso e continuar a competir.