Atleta Rafaela Rosa vence campeonato mundial de Jiu-Jitsu

O campeonato do mundo da Federação Internacional Brasileira de Jiu-Jitsu decorreu na Califórnia e a portuguesa Rafaela Rosa conseguiu o título de campeã com a faixa castanha.

À terceira foi de vez. A atleta portuguesa Rafaela Rosa participou, pelo terceiro ano consecutivo, no campeonato do mundo da Federação Internacional Brasileira de Jiu-Jitsu, que decorreu esta sexta-feira na Califórnia, e conseguiu o título de campeã na categoria de adulto para cinto castanho. Poucas horas depois de ter ganho, e com entusiasmo, a atleta de 31 anos disse à SÁBADO que já começou a receber "um enorme carinho de quem está em Portugal".

"É o terceiro ano que venho cá. Em 2018 vim de faixa azul e fiquei em segundo lugar, em 2019 já vim de faixa roxa, mas já não correu tão bem. Depois em 2020 esteve tudo fechado e agora em 2021 vim de faixa castanha, que já é mais importante e tem mais impacto", disse Rafaela Rosa, que começou a treinar com 24 anos.