Quem são os quatro detidos no alegado caso de corrupção em Alvalade?

Quatro pessoas foram detidas, esta quarta-feira, no âmbito de uma investigação a supostos actos de corrupção relacionados com o Sporting. O clube de Alvalade emitiu um comunicado onde assumiu que "dois colaboradores" foram constituídos arguidos no processo Cashball.

Segundo avança a CMTV os quatro detidos são André Geraldes, director do futebol do Sporting, Gonçalo Rodrigues, funcionário do gabinete de apoio ao atleta do clube, e Paulo Silva e João Gonçalves, ambos empresários, acusados de serem parte activa no esquema de corrupção em jogos de andebol. Quem são e quais as ligações entre eles?





A PJ também estará a investigar a alegada corrupção em jogos de futebol do Sporting, nomeadamente um jogo entre Sporting-Vitória de Guimarães que a equipa de Alvalade venceu por 5-0. Segundo o Record, estão também a ser investigados os jogos contra o Feirense, Chaves, Tondela, Aves e Estoril.



Em declarações prestadas à TVI 24, a Procuradoria-Geral da República confirmou que o DIAP do Porto foi responsável pelas buscas desta manhã nas instalações da SAD "leonina". "Ao abrigo do disposto no art.º 86.º, n.º 13, al. b) do Código de Processo Penal, confirma-se a realização de buscas no âmbito de inquérito dirigido pelo Ministério Público do DIAP do Porto", cita o canal.

A operação Cashball envolveu 40 elementos da PJ e incluiu uma dezena de buscas domiciliárias e num clube desportivo.