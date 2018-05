Benfica reage às investigações sobre alegados casos de corrupção ao Sporting

O clube da Luz não fez nenhuma referência às agressões de que foram alvo os jogadores e treinadores do Sporting esta teça-feira, na Academia de Alcochete.

O Benfica reagiu, esta quarta-feira, às investigações ao Sporting devido a um alegado caso de corrupção. No documento, os "encarnados" dizem aguardar "que as entidades competentes da Justiça desportiva e cível desenvolvam o seu trabalho com o necessário rigor e tranquilidade em defesa da verdade desportiva". O clube da Luz não fez nenhuma referência às agressões de que foram alvo os jogadores e treinadores do Sporting esta teça-feira, na Academia de Alcochete.



"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD está a acompanhar atentamente todos os acontecimentos decorrentes da operação hoje tornada pública sobre as investigações em curso junto da Sporting SAD e que alargam os alegados actos de corrupção aos jogos da Primeira Liga da actual época de futebol profissional. Nesse sentido, aguardamos que as entidades competentes da Justiça desportiva e cível desenvolvam o seu trabalho com o necessário rigor e tranquilidade em defesa da verdade desportiva", lê-se no comunicado.



"Neste momento, não podemos deixar de realçar que a omissão e o silêncio de todas as autoridades sobre o grave crime de roubo da correspondência privada do SLB, e a sua pública divulgação através de um pretenso porta-voz, terão certamente contribuído para afirmação de um clima de total impunidade e de errada percepção de que o crime compensa", dizem ainda os "encarnados", concluindo: "O crime organizado de que a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD foi vítima, as ameaças sistemáticas sobre as equipas de arbitragem e a eventual corrupção de atletas, numa época marcada por uma aliança de opacos contornos entre os seus rivais, mancharam irremediavelmente a salutar competição em diferentes modalidades".





Quatro pessoas foram detidas, esta quarta-feira, no âmbito de uma investigação a supostos actos de corrupção relacionados com o Sporting. O clube de Alvalade emitiu um comunicado onde assumiu que "dois colaboradores" foram constituídos arguidos no processo Cashball.



Segundo avança a CMTV os quatro detidos são André Geraldes, director do futebol do Sporting, Gonçalo Rodrigues, funcionário do gabinete de apoio ao atleta do clube, e Paulo Silva e João Gonçalves, ambos empresários, acusados de serem parte activa no esquema de corrupção em jogos de andebol.

A PJ também estará a investigar a alegada corrupção em jogos de futebol do Sporting, nomeadamente um jogo entre Sporting-Vitória de Guimarães que a equipa de Alvalade venceu por 5-0. Segundo o Record, estão também a ser investigados os jogos contra o Feirense, Chaves, Tondela, Aves e Estoril.