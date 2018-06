O Sporting está obrigado a suportar as despesas da Assembleia Geral, estimadas em 80 mil euros.



A PSP esteve no estádio de Alvalade para recolher os cadernos eleitorais para a realização da Assembleia Geral de dia 23 de Junho.



Esta operação policial ocorre na sequência da decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, conhecida esta sexta-feira, que obriga a direcção do clube a entregar os cadernos eleitorais ao presidente da MAG, Jaime Marta Soares, e determina ainda que o Conselho Directivo suporte as despesas da Assembleia Geral, estimadas em 80 mil euros.

Esta decisão judicial decorre da providência cautelar apresentada por Jaime Marta Soares. Essa mesma providência previa que um oficial de justiça procedesse ao levantamento dos cadernos eleitorais, podendo pedir acompanhamento judicial.