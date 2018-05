Clube vimaranense diz ser o "principal interessado no apuramento da verdade".

O jogo entre o V. Guimarães e o Sporting da época (triunfo dos leões por 5-0) está a investigado no âmbito das suspeitas de corrupção do clube leonino. Os intermediários garantem, segundo o Correio da Manhã, ter corrompido João Aurélio. Face a estas notícias, o V. Guimarães emitiu um comunicado.



Comunicado



Face às notícias veiculadas, o Vitória Sport Clube vem manifestar a sua total surpresa e estupefação perante os factos hoje trazidos a público pela comunicação social nacional e esclarece:



1 - O Vitória Sport Clube repudia, de forma veemente, a prática de qualquer acto que prejudique a verdade desportiva e extrairá as devidas consequências junto de todo e qualquer agente desportivo que se venha a demonstrar ter praticado tais actos ou que ponham em causa o bom nome e a credibilidade de uma ins- tituição quase centenária e que se orgulha de ser uma referência desportiva nacional;



2 - O Vitória Sport Clube, enquanto principal interessado no apuramento da verdade, exige uma rápida, enérgica e eficiente intervenção dos órgãos judiciais competentes, mostrando-se totalmente ao dispor para o que venha a ser entendido como necessário.



O Presidente do Vitoria Sport Clube,

Júlio Mendes