Clube diz que está disponível para colaborar com a justiça para apurar a verdade.

O Sporting confirmou que "dois colaboradores" do clube fora constituídos arguidos esta quarta-feira e que está disponível para colaborar com a justiça para apurar a verdade.



"O Sporting Clube de Portugal confirma que foram realizadas, no dia de hoje, buscas nas instalações do Clube, no âmbito de uma investigação que se encontra em segredo de justiça. O Sporting Clube de Portugal confirma ainda que dois colaboradores foram constituídos arguidos", lê-se no comunicado publicado nas redes sociais.

"O Sporting Clube de Portugal confia na justiça e, como sempre defendeu, prestou e prestará toda a colaboração necessária ao apuramento da verdade", remata a direcção dos "leões".