rivalidade desportiva deve existir no terreno de jogo, mas a violência desportiva não pode existir nem dentro nem fora do campo" e mostra-se "solidário com todos os companheiros do Sporting" e diz repudiar os acontecimentos desta terça-feira. Numa última mensagem, a lenda do Real Madrid apela ao fim da violência no desporto.

O guarda-redes principal do Futebol Clube do Porto, Iker Casillas, mostrou-se solidário nas redes sociais quanto à situação que os seus companheiros do Sporting atravessam.O comentário feito no Twitter surge depois de nesta terça-feira, jogadores do Sporting terem sido agredidos por adeptos leoninos no balneário da equipa na Academia de Alcochete.No tweet em questão, Casillas refere que "a