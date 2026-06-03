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Desporto

PSP alerta para onda de burlas a envolver cromos do Mundial'2026

Record 14:28
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Polícia de Segurança Pública aponta aos cuidados a ter no momento de comprar saquetas ou caixas via online ou presencialmente

A Polícia de Segurança Pública (PSP) recorreu esta quarta-feira às redes sociais para alertar os mais novos (e não só) para a existência de uma onda de burlas que envolve a compra e venda de cromos do Campeonato do Mundo de 2026.

Cromos do Mundial'2026 da Panini
Cromos do Mundial'2026 da Panini EPA

"Nova burla! Cromos do Mundial de futebol. A procura de cromos e cadernetas está a gerar uma onda de burlas online e vendas de material contrafeito. Fique atento aos esquemas mais comuns. Proteja a sua carteira (e a coleção dos mais novos)! Sempre presentes!", pode ler-se na publicação, que revela alguns dos cuidados a ter na hora de comprar cromos ou até cadernetas pela Internet ou até presencialmente.

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