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Lopes Cabral já está na Turquia para assinar pelo Trabzonspor

Record 12:34
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Ala cabo-verdiano deverá assinar um contrato de quatro anos com o 3.º classificado da última edição da Liga turca

Sidny Lopes Cabral, ala cabo-verdiano de 23 anos, chegou esta manhã à Turquia para assinar contrato com o Trabzonspor.

Sidny Lopes Cabral posa com cachecol do Trabzonspor junto de um adepto
Sidny Lopes Cabral posa com cachecol do Trabzonspor junto de um adepto A Sport/X

Tal como Record adiantou em tempo oportuno, o jogador, contratado pelo Benfica ao Estrela da Amadora por 6 milhões de euros (+2,5M€ em objetivos) no último mercado de inverno, prepara-se para assinar um vínculo de quatro temporadas com o 3.º classificado da última edição do campeonato turco.

Ao que tudo indica, o negócio deverá render aos cofres dos encarnados mais de 10 milhões de euros.

A transferência para o emblema de Trabzon renderá ainda mais 1 milhão de euros ao Estrela da Amadora, que tinha mantido 10% do passe de Sidny Lopes Cabral no momento da saída para o Benfica.

Em 12 jogos realizados pelo Benfica, Sidny Lopes Cabral contribuiu com um golo e três assistências.

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