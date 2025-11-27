Sábado – Pense por si

Portugal vence pela primeira vez o Campeonato do Mundo sub-17

Luana Augusto , Diogo Barreto 17:55
O golo da vitória foi apontado por Anísio Cabral.

Portugal sagrou-se pela primeira vez campeão mundial de futebol de sub-17 ao vencer a Áustria na final do Campeonato do Mundo da categoria, esta quinta-feira. A equipa das quinas venceu a Áustria por 1-0. O primeiro golo de Portugal surgiu aos 32 minutos. Anísio Cabral marcou com assistência de Duarte Cunha.

A seleção nacional nunca tinha chegado ao final da competição, apesar de já participado quatro vezes no torneio. A fase final do Campeonato do Mundo de sub-17 arrancou às 16h desta quinta-feira, no Khalifa International Stadium, em Doham, no Qatar.

Portugal qualificou-se para a final da edição de 2025 ao eliminar o Brasil nas meias-finais, no desempate por grandes penalidades, depois de ter afastado a Suíça, o México e a Bélgica. 

