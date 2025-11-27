Mundial sub-17: Montenegro louva "talento, ambição e esforço" da seleção lusa

Luís Montenegro vincou que "os bravos jovens lusitanos" que se sagraram campeões mundiais mostram que o futuro de Portugal tem "tudo para ser grande".

O primeiro-ministro enalteceu esta quinta-feira o "talento, a ambição, o esforço, a garra e o sucesso" da seleção portuguesa de futebol sub-17, que se sagrou campeã mundial da categoria pela primeira vez, no Qatar.



Numa mensagem publicada na sua página oficial na rede social X, Luís Montenegro vincou que "os bravos jovens lusitanos" que se sagraram campeões mundiais mostram que o futuro de Portugal tem "tudo para ser grande", também no futebol.

"Parabéns Portugal, campeões do mundo de Sub-17! Estes bravos jovens lusitanos mostram como, também no futebol, o futuro de Portugal tem tudo para ser grande. Talento, ambição, esforço, garra e sucesso", escreveu.

Também a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, se pronunciou sobre o feito alcançado pelo conjunto liderada pelo selecionador Bino Maçães, tendo enaltecido "um espírito de equipa que orgulha todo o país".

"Portugal é campeão do mundo de futebol sub-17! Um feito histórico, conquistado com talento, determinação e um espírito de equipa que orgulha todo o país. Muitos parabéns a todos os que contribuíram para esta conquista", escreveu, na sua página oficial na mesma rede social.

Portugal juntou o título mundial ao Europeu de sub-17, ao vencer na final a Áustria, por 1-0, em Doha, no Qatar, com um golo de Anísio Cabral.