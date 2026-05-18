Play-off para a 2.ª Liga entre Farense e Belenenses a 23 e 30 de maio

Os jogos do play-off entre o Farense e o Belenenses, para definir a última vaga na 2.ª Liga de futebol 2026/27, vão disputar-se no sábado, em Faro, e uma semana depois, em 30 de maio, em Lisboa.



Farense luta pela permanência na 2.ª Liga Luís Branca

A oficialização das datas foi esta segunda-feira comunicada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, sendo que ambos os encontros iniciam-se às 20:30, o primeiro no Algarve, no Estádio São Luís, e o segundo no Estádio do Restelo, reduto dos 'azuis'.

Farense, 16.º classificado da 2.ª Liga, ou Belenenses, terceiro na Liga 3, completam o leque das 18 formações que vão estar no segundo escalão do futebol português, ao qual chegam na próxima época Amarante e Académica, promovidos diretamente do terceiro escalão.